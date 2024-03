Verbali dei tribunali, ora c’è anche Cagliari: mercoledì gli eletti 

«I tempi di compimento delle operazioni presso l’Ufficio Centrale Regionale si presumono ragionevoli stante il lavoro preparatorio già svolto». Parola della Presidente della Corte d’appello di Cagliari, Gemma Cucca, che da ieri pomeriggio ha messo la sua squadra al lavoro per provare ad arrivare in pochi giorni alla proclamazione del nuovo Presidente della Regione e dei consiglieri eletti.

Un team esperto

«Alle ore 16.30 della giornata odierna», si legge in un comunicato diffuso ieri sera, «è pervenuto l’ultimo degli otto verbali delle operazioni degli uffici centrali circoscrizionali costiutiti presso i sei tribunali del distretto. L’ufficio Centrale regionale, assistito da un gruppo di esperti nominati fra i propri dipendenti di provata esperienza e competenza in materia elettorale, ha iniziato immediatamente le operazioni di conteggio». Ad affiancare la presidente Cucca ci sono i magistrati Giovanni Lavena e Maria Antonella Sechi, ma soprattutto c’è una squadra rodata da anni in materia elettorale che lavorerà anche oggi. Non è escluso, dunque, che si possa arrivare alla proclamazione già nella giornata di mercoledì.

I tempi nei tribunali

Se appariva scontato che la prima circoscrizione elettorale a chiudere le verifiche sarebbe potuta essere quella dell’Ogliastra, per via del numero assai minore di votanti, per le altre c’è voluto molto più tempo. I verbali ogliastrini sono arrivati il 4 marzo, poi qualche giorno dopo sono stati consegnati quelli della Gallura, di Sassari, Nuoro e Oristano. All’appello, per alcuni giorni, mancavano quelli gestiti dalle tre sezioni formate nel Tribunale di Cagliari (Cagliari, Sulcis e Medio Campidano) che, però, contavano il numero maggiore di seggi dell’Isola. L’ultimo arrivato, ieri alle 16.30, è stato dunque il plico firmato dal presidente Vincenzo Amato contenente i conteggi della circoscrizione del capoluogo.

L’Ufficio Centrale

Da ieri sera, dunque, è entrato in azione il team di esperti della Corte d’appello, capace di affrontare ed effettuare le relative verifiche anche in consultazioni su scala regionale con con oltre mille seggi. Quella che tutti chiamano Commissione elettorale centrale dovrà ora tirare le somme e verificare che non ci siano errori nel verbale conclusivo: un faldone da centinaia di pagine che racchiude il totale dei voti presi dai singoli candidati, dalle liste, dalle coalizioni e dai 4 aspiranti presidenti. Oltre all’elaborazione dei dati, poi, farà i conteggi per la attribuzione dei seggi su base regionale e circoscrizionale.

Colpi di scena

Per il momento le bocche restano cucite, ma la sensazione nei corridoi del Tribunale di Cagliari e della Corte d’appello è che non ci saranno grossi colpi di scena sul risultato finale. Il numero di schede contestate indicato dalle otto circoscrizioni (le uniche che in sede di verifica potrebbero fare la differenza) non sembra essere tale da ribaltare il risultato finale. Certo è che se il divario tra i candidati Alessandra Todde e Paolo Truzzu dovesse alla fine assottigliarsi troppo, non è esclusa una pioggia di ricorsi al Tar Sardegna: l’unico tribunale che può riaprire i plichi sigillati con le schede e riconteggiare. Non su scala regionale, ma singoli seggi e con ricorsi molto dettagliati.

