Momenti di paura in una palazzina della via Cilea a Quartu. Un incendio partito da una veranda ieri notte ha minacciato di estendersi anche ai piani superiori. L’immediato intervento dei Vigili del fuoco ha evitato i peggio dopo l’evacuazione in via precauzionale di tutti gli appartamenti. Nessun inquilino è rimasto ferito. Solo tanto spavento. Intanto, temendo il peggio, erano state fatte arrivare diverse ambulanze del 118, per fortuna senza i loro alcun utilizzo. Il fuoco è stato circoscritto e domato prima che si propagasse ad altri appartamenti, con danni che sono stati quindi limitati.

Erano quasi le tre della notte quando le fiamme si sono sviluppate nel balcone di un appartamento al terzo piano condominiale avvolgendo anche una bombola, subito localizzata e messa in sicurezza. I Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Cagliari sono intervenuti appena scattato l’allarme lanciato dagli inquilini e da automobilisti in transito nella via Cilea che avevano notato il fumo e le prime fiamme: erano le 2,45. Le fiamme si erano sviluppate nel balcone, minacciando di propagarsi all'interno dell'appartamento, interessando solo arredi e suppellettili della cucina. Ora si cerca di risalire alla cuasa dell’incendio.

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