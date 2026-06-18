Vera Gheno, ma è normale (non) dire che è… normale? 

Quante volte lo usiamo? Troppe, soprattutto a caso. Allora smettiamo di pronunciarlo? Non proprio: diciamolo quando ha senso farlo. A dispetto degli aggettivi che affiancano il suo nome – talebana del linguaggio - Vera Gheno, almeno a proposito del termine normalità, suggerisce il buon senso e un uso appropriato. Quale sia lo spiega nel suo ultimo libro, il diciassettesimo: “Nessunə è normale“ (Utet), al centro di un incontro oggi alle 19.30 a Neoneli, a Casa Cherchi. La sociolinguista, saggista e attivista italiana, ne parlerà nel corso di uno dei numerosi appuntamenti della decima edizione di “Licanìas”, il festival di parole, arti e paesaggi che si tiene fino al 21 giugno nel paese del Barigadu

Lo diceva anche Basaglia: da vicino nessuno è normale. Che facciamo, buttiamo via la parola?

«No, però possiamo imparare a prestare più attenzione al modo in cui la usiamo Il più delle volte l’agitiamo come una sorta di clava sociale. Non si tratta di eliminarla, piuttosto di riempirla di significati nuovi».

La parola “normale“ crea la norma e, nello stesso tempo, la impone. Ci fa un esempio?

«Una volta le persone con i capelli rossi, le donne soprattutto, erano accusate di stregoneria. Una persona con i capelli rossi non era considerata normale, perché questo colore era uno dei segni del demonio. Adesso non è più così. Le persone con i capelli rossi c'erano prima, ci saranno dopo e ci sono adesso: quello che è cambiato è l'atteggiamento sociale nei loro confronti. Semplicemente coloro che hanno i capelli rossi sono numericamente meno rispetto a quelli con capelli di altri colori, ma questo non li rende anormali: li rende statisticamente minoritari».

Come è accaduto per lei, le persone commentano comportamenti a loro giudizio strani con l’espressione “non sei normale“. Lo fanno perché sono a corto di parole, oppure di idee?

«Forse nessuna delle due, o forse tutte e due. Diciamo che in qualsiasi società si innescano degli automatismi linguistici e culturali: se cresciamo in un contesto in cui questa parola viene spesso usata per giudicare negativamente chi percepiamo come non conforme alla maggioranza, è facile abituarsi a quel modo di usarla. In molti casi, non pensiamo fino in fondo a cosa vogliamo davvero dire: ci limitiamo a eseguire un’abitudine».

Anziché “non sei normale“, che cosa potremmo osservare?

«Possiamo anche evitare di dirla. Se dobbiamo eccepire rispetto al comportamento di una persona definendola "non normale", forse è meglio fermarsi e chiedersi perché sto per ricorrere a questa parola. Lo vogliamo fare, magari, perché il comportamento ci sembra molto strano, allora, diciamo così: il tuo è un comportamento strano».

Il senso di appartenenza, tuttavia, è un bisogno comune tra le persone.

«Il senso di appartenenza è sacrosanto, ma tra l’omofilia, cioè stare meglio con chi mi somiglia, e la xenofobia, cioè odiare e temere chi è diverso, ci sono moltissime gradazioni. Posso essere estremamente affezionata al mio gruppo e preferirlo, senza per questo disprezzare tutti gli altri gruppi con caratteristiche diverse dalle mie».

Nel titolo del saggio usa lo schwa. Qual è lo stato del dibattito intorno a questo segno grafico?

«Per fortuna se ne dibatte meno, ma non per questo viene usato meno. Nella letteratura, nella saggistica e in tutta una serie di studi scientifici lo schwa ricorre spesso. Attualmente il dibattito pubblico è meno acceso, ma io la considero una buona cosa: storicamente, la discussione sullo schwa è sempre stata tremendamente polarizzata, e come ben sappiamo, dalla polarizzazione raramente esce fuori qualcosa di ragionato».

Lei viene continuamente in Sardegna. Perché i sardi la amano così tanto?

«Questo bisognerebbe chiederlo a loro. Io so che mi ci trovo sempre molto bene. Tra tutte, un’affermazione giusta il ministro della cultura l’ha detta: bisogna portare la cultura fuori dai contesti abituali. La Sardegna è un po’ fuori strada per certi versi, ma proprio per questo ha senso frequentarla».

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