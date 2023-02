Ventuno persone in 70 metri quadri 

Nel corso di alcuni sopralluoghi, effettuati nell’estate 2021, la polizia giudiziaria ha accertato (identificandoli) la presenza nel momento del controllo di 13 persone all’interno del trivano, con i letti suddivisi tra le due stanze e il salone. Dalle testimonianze è poi risultato che nessuno fosse in possesso di regolare contratto, ma che ciascuno dei ragazzi pagasse 230 euro al mese d’affitto, versandoli ad un connazionale che poi li girava al padrone di casa. L’inchiesta al momento è ancora contro ignoti, ma il sospetto è che i contratti registrati nel 2019 fossero stati depositati per ottenere la residenza, mentre gli affitti nel corso degli anni siano stati comunque versati sempre in nero.

Un appartamento del rione Marina che superava di poco i 70 metri quadrati di superficie utile sarebbe stato affittato nel 2019 a 21 cittadini pakistani. Come ci stessero tutti al suo interno non è ancora chiaro, ma l’esposto arrivato in Procura lo scorso anno ha generato un fascicolo d’indagine a “modello 45” (senza ipotesi di reato né indagati) per accertare la regolarità dei contratti di “locazione transitoria” utilizzati per affittare le stanze agli extracomunitari. Due i sospetti: che il padrone di casa se ne sia approfittato, stipando tantissime persone in un trivano, oppure che le certificazioni fossero fasulle, utili solo per ottenere la residenza.

Che nell’appartamento vivessero troppe persone se ne sono accorti i vicini di casa che, ormai quasi quattro anni fa, avevano fatto partire una segnalazione sia al Comune che alla magistratura. L’esposto era poi finito nella scrivania della pm Maria Virginia Boi che aveva aperto un fascicolo contro ignoti e senza ipotesi di reato, chiedendo accertamenti alla polizia giudiziaria. Da una prima verifica all’Agenzia delle Entrate, per verificare il numero di contratti depositati, era poi emerso che risultavano contemporaneamente attivi 21 contratti di locazione transitoria con durate oscillanti tra i tre mesi ed i 18 mesi.

Nel corso di alcuni sopralluoghi, effettuati nell’estate 2021, la polizia giudiziaria ha accertato (identificandoli) la presenza nel momento del controllo di 13 persone all’interno del trivano, con i letti suddivisi tra le due stanze e il salone. Dalle testimonianze è poi risultato che nessuno fosse in possesso di regolare contratto, ma che ciascuno dei ragazzi pagasse 230 euro al mese d’affitto, versandoli ad un connazionale che poi li girava al padrone di casa. L’inchiesta al momento è ancora contro ignoti, ma il sospetto è che i contratti registrati nel 2019 fossero stati depositati per ottenere la residenza, mentre gli affitti nel corso degli anni siano stati comunque versati sempre in nero.

Nel rione Marina il fenomeno delle case sovraffollate e degli affitti in nero agli stranieri, soprattutto pakistani, bengalesi e africani, non è una novità. Anche solo passeggiando nelle strade che si affacciano su via Roma è facile scorgere abitazioni dove, in pochi metri, vivono svariati inquilini. Di norma uno firma il contratto d’affitto con il padrone di casa, mentre gli altri connazionali pagano ciascuno per il proprio posto letto.

