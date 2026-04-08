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Marmilla.
09 aprile 2026 alle 00:13

Ventuno biblioteche in cerca di un gestore  

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La gestione dei servizi per biblioteche della Marmilla è in scadenza e l’Unione dei Comuni ha pubblicato una nuova gara in cui chi vincerà gestirà il sistema di 21 biblioteche dislocate nei comuni di Barumini, Collinas, Furtei, Genuri, Gesturi, Gonnoscodina, Gonnostramatza, Las Plassas, Lunamatrona, Pauli Arbarei, Sanluri, Segariu, Setzu, Siddi, Tuili, Turri, Ussaramanna, Villamar, Villanovaforru e Villanovafranca.

L’appalto ha una durata di 18 mesi: la base di gara è fissata in 660 mila euro per 18 mesi. Il servizio riguarda la gestione completa delle biblioteche, comprese attività di prestito, catalogazione, promozione della lettura e iniziative culturali. Dal punto di vista organizzativo, dovrà essere garantita l’apertura di 12 ore settimanali per la maggior parte delle sedi, distribuite tra mattina e pomeriggio. Fa eccezione la biblioteca di Lunamatrona, per la quale è prevista un’apertura più ampia, pari a 23 ore settimanali su più giorni. Inoltre, durante l’appalto è prevista la catalogazione di circa 24mila nuovi documenti. Il patrimonio del sistema consta di oltre 205 mila documenti, tra cui oltre 48 mila libri per ragazzi, 126mila libri per adulti, circa 30mila libri sardi, supporti multimediali, audiolibri, riviste e quotidiani. Ogni anno, nel sistema integrato, in media vengono effettuati 30mila prestiti.

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