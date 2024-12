«Ventuno anni per l’omicidio del Poetto» 

Ventuno anni di reclusione. È la condanna sollecitata dal pubblico ministero Nicola Giua Marassi nei confronti di Alessio Desogus, 23 anni, accusato dell’omicidio di Luca Mameli, 35 anni di Capoterra, ucciso con una coltellata al petto il 9 agosto 2023 nel lungomare Poetto di Quartu. Il delitto era avvenuto al termine di una gara di bevute tra due gruppi di ragazzi, quando davanti ad una discoteca era scoppiata poi una rissa. Il magistrato che aveva anche condotto le indagine – al termine della sua requisitoria – ha riconosciuto al giovane imputato, difeso dall’avvocato Marco Spanu, l’attenuante per il comportamento processuale e le generiche a controbilanciare l’aggravante.

Il processo

Ieri mattina, davanti alla Corte d’assise di Cagliari, si è così aperta la discussione dopo la chiusura del dibattimento. Il giovane è accusato di omicidio aggravato e, per questo motivo, non ha potuto chiedere riti alternativi come l’abbreviato, che gli avrebbe garantito uno sconto di in terzo della pena in caso di condanna. La difesa, dal canto suo, ha acconsentito di produrre al pm l’intero fascicolo con le prove raccolte nel corso delle indagini: una scelta che, nei fatti, taglia drasticamente i tempi, tanto che a gennaio è prevista la sentenza. Dopo il pubblico ministero hanno arringato anche gli avvocati di parte civile Carlo Monaldi, Stefanino Casti e Marco Solinas. A presiedere la Corte c’è la giudice Lucia Perra, con a latere il collega Federico Loche.

La ricostruzione

Secondo gli investigatori della Squadra Mobile l’accoltellamento sarebbe nato al termine di una serata ad alto tasso alcolico, degenerata poi in rissa. Dopo la coltellata al petto Mameli aveva percorso alcuni metri e poi era crollato a terra. Il coltello sarebbe stato poi gettato nello stagno di Molentargius, nel tratto antistante viale Colombo, mentre i vestiti sporchi di sangue sarebbero stati bruciati da Desogus nella zona di Margine Rosso. Determinante per la ricostruzione dei fatti la testimonianza di alcune persone presenti nel corso della serata, in uno dei locali notturni del litorale, dove il gruppo con Desogus aveva trascorso la notte. Le foto ufficiali della serata, consegnate dai gestori, avevano portato all’identificazione del 23enne che indossava un cappellino con delle paillette colorate, le stesse ritrovate sul luogo dell’omicidio. Poi la confessione.

La reazione

Il giovane imputato, presente in aula accanto al suo legale, alla fine è stato abbracciato dalla madre. La sorella della vittima, Sara Mameli, sperava nel verdetto già oggi. Lo ha scritto in un lungo post sul suo profilo pubblico di Facebook in cui si è sfoga ta. «Ha ucciso mio fratello, dicendo che c'è stato caos, confusione e quasi a non voler fare apposta è capitato», ha scritto la ragazza, «aveva il coltello visibile in mano» e «senza motivo ha colpito a morte, con tale forza da fratturare il torace e piantare la lama nel cuore, e poi andarsene, senza soccorrere, proseguendo la serata in hotel». Per la sorella l’abbraccio finale dell’imputato con la madre è stata «una ennesima mancanza di rispetto per noi. E mia madre? Lei non ha questo privilegio? No, perché dalla morte non c'è scampo, può solo guardare la sua foto».

