Ventunenne mutilato da un petardo 

Gli è scoppiato in mano un petardo ad alto potenziale e ha subito l’amputazione della falange del pollice sinistro. Pomeriggio drammatico, ieri, per Gabriel Piras, 21enne di Decimomannu. Il giovane è finito in Chirurgia all’ospedale Brotzu. «Sarebbe potuta andare molto peggio», ha raccontato Sandro Bandu, soccorritore decimese del 118 (India 18).

Gabriel Piras, insieme agli amici, si trovava negli spalti dello stadio comunale “Dessì-Locci” per tifare la sua squadra di calcio del cuore, la Decimo 07. I momenti di euforia seguiti al gol segnato dalla prima squadra decimese si sono trasformati in attimi di panico: il boato del petardo, gli schizzi di sangue e le schegge volanti hanno fatto sobbalzare sulle tribune le centinaia di persone accorse per seguire lo scontro calcistico. Anche altri presenti si sono recati al pronto soccorso perché raggiunti dalle schegge.

Sfida sportiva

“Decimo 07” contro “Calcio Capoterra”: quella di ieri è stata una sfida al vertice tra le prime due in classifica che ha aperto la prima giornata di ritorno del campionato di Seconda categoria, girone B. La “Decimo 07”, che era seconda, grazie al gran tifo sugli spalti ha portato a casa la vittoria sulla capolista con un bel 2-1. Un momento che tutto il paese aspettava con trepidazione, e che dimostra quanto la società sia solida, abbia grandi aspettative e anche una tifoseria “ultrà” con tanto di divisa. Tutto bene se non fosse che i tifosi più sfegatati si sono fatti trascinare un po’ troppo dalle emozioni, portando con loro fumogeni, petardi e vere e proprie bombe carta.

Panico e soccorsi

Uno di questi mortaretti era difettoso: Piras l’ha acceso e non ha avuto il tempo di lanciarlo in un terreno laterale. Gli è esploso in mano. Il boato è stato talmente forte che le persone intorno a lui hanno sentito un forte fischio all’orecchio. Nonostante la mano di Piras insanguinata, gli schizzi di sangue e le urla di spavento il panico non è degenerato. Il fuggi fuggi generale non ha fermato la partita, che è proseguita nonostante tutto e anche grazie alla capacità delle società di mantenere tutto sotto controllo. Alcune auto sono state spostate per consentire agli operatori sanitari di accedere nel piazzale interno. Strisciate di sangue sono rimaste su alcuni veicoli in sosta.

In ospedale la diagnosi: amputazione della falange del pollice e sospetta frattura del dito indice della mano sinistra. Piras ha passato la notte al Brotzu nel reparto di chirurgia della mano dove i medici hanno tentato di ricostruire le parti dell’arto lesionate.

Il dirigente

«Ho parlato con i genitori del ragazzo – ha raccontato Corrado Pireddu, presidente della Decimo 07 – e mi hanno confermato che sta abbastanza bene. Anche il padre era arrabbiato col figlio. Lui e gli altri tifosi, non propriamente dei ragazzini, sono stati degli incoscienti. Sono arrabbiato perché in varie occasioni ho detto di non lanciare petardi e anche oggi mi sono lamentato più volte. Le regole ci sono, ma non vengono rispettate. Trovo ingiustificabile mettere a repentaglio la propria vita e quella degli altri. E soprattutto mi rincresce che stiamo cercando, come società, di pulire il calcio, di portare allo stadio le famiglie. Ora pagheremo una bella multa a cui si aggiunge la magra figura che abbiamo fatto. Ne va dell’immagine della società. Peccato, perché la tifoseria è una cosa bella. Proprio per questo i botti sono superflui. Convocherò tutti già domani, in modo da parlare dell’accaduto».

La tifosa

La tifosa Sara Loddo era sugli spalti al momento dell’accaduto: «Sono dispiaciuta perché Gabriel è un caro amico. Insieme agli altri stavano lanciando i botti nel piazzale laterale proprio per non creare pericoli a nessuno, considerato anche il fatto che il tetto coperto degli spalti è pericolante».

RIPRODUZIONE RISERVATA