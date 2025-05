«Ventotto luoghi unici in mostra» 

Oltre 600 studenti e 200 volontari in questo fine settimana dimostreranno che ci sono almeno 28 buone ragioni (in realtà sono molte di più) per apprezzare i novemila anni di storia in cui la giovane Carbonia, sorta nemmeno 90 anni fa, si è trovata a vivere. Il sistema collaudato è quello di “Monumenti Aperti – Dove tutto è possibile” (organizzano Imago Mundi e Comune) cui anche Carbonia partecipa il 10 e 11 maggio.

Le proposte

Pronto un pacchetto di siti e beni che spaziano nei secoli (anzi nei millenni), più una decina di proposte collaterali (mostre, rassegne) che, nelle parole del sindaco Pietro Morittu, «sono una scommessa, figlia di un anno di impegno di anime diverse della città affinché soprattutto i giovani siano testimoni della ricchezza che ci circonda». Ricchezza «di cui un tempo - ha aggiunto il consigliere Giacomo Guadagnini - non avevamo consapevolezza». L’evento rappresenta «anche l’opportunità – spiega l’assessore alla Scuola Antonietta Melas - per concittadini ed emigrati per visitare luoghi talvolta non conosciuti appieno».

I tour

Si inizia domani dalle 16 alle 20, domenica 9-13 e 16-20. Confermato il trenino turistico da piazza Roma. Fra i 28 siti ci sono novità: la chiesetta medievale di stile romanico di Flumentepido e l’ex deposito biciclette dei minatori nella Grande miniera che ospita un sistema di co-working e un virtual tour. Nel pacchetto fra cui scegliere c’è il parco archeologico con le tombe prenuragiche (3700 avanti Cristo) di Cannas di Sotto, la cittadella fenicio punica di Monte Sirai, il Nuraghe Sirai (entro pochi mesi visitabile a regime e non sporadicamente), a Bacu Abis il pozzo minerario Castoldi, la chiesa di Santa Barbara, la riproduzione della grotta di Lourdes, il monumento ai Caduti. Quindi in città l’intero complesso (pur con limitazioni dovute alla presenza di cantieri che ne stanno valorizzando l’importanza) della Grande miniera di Serbariu, il dopolavoro Centrale di piazza Roma più la torre Civica, il teatro Centrale, la chiesa di San Ponziano col chiostro e il campanile, il rifugio antiaereo di via Nuoro, la chiesetta operaia e il quartiere Lotto B di Rosmarino con dopolavoro e piazza Primo Maggio, la Casa del Mutilato di viale Trento, gli itinerari dell’architettura moderna, quindi l’antico borgo di Serbariu con la chiesa di San Narciso, il vicino cimitero monumentale e i murales dell’artista Debora Diana. In elenco pure la scuola “Satta”, l’ex albergo operaio di piazza Repubblica ora “posada” del Cammino di Santa Barbara e, a Cortoghiana in pineta, l’area archeologica Corona Maria (neolitico).

Eventi collaterali

Difficile districarsi fra gli eventi collaterali: ad esempio a medau Brau esposizione di utensili agropastorali e dimostrazione della produzione di formaggio e tosatura delle pecore, a Bacu Abis nella Casa dei ricordi mostra dei materiali usati per costruire la città. «Accedendo al codice Q-code della brochure – specifica l’assessore al Turismo Michele Stivaletta – compariranno anche i siti di ristorazione e pernottamento».

