Ventotto fiori, un roseto diffuso in memoria di Sergio Scudu 

Ventotto rose, una per ogni alunno delle elementari di Villanova, sono state impiantate ieri in memoria del vivaista Sergio Scudu. Un roseto diffuso in diversi punti dell’abitato, parte di un progetto di risistemazione di decoro urbano di Villagrande, Villanova e del bosco di Santa Barbara, reso possibile dalla sorella di Sergio, Graziella Scudu e del compianto marito, Salvatore Secci. Sergio era uno dei maggiori esperti a livello internazionale di alcune varietà di rose e patron del vivaio s’Orrosa, alla sua morte gli eredi hanno deciso di donare al Comune diverse centinaia di varietà di rose, con l’obbligo di impiantarle in paese nel ricordo di Scudu. Amministrazione e agenzia Forestas avevano individuato il sito a Santa Barbara e il roseto aveva visto luce. Ulteriori varietà sono state donate alla comunità che adesso, insieme all’Istituto comprensivo di Villagrande e all’associazione Su Scusorgiu, sta provvedendo ad allestire aiuole in vari angoli di Villanova. L’iniziativa continuerà anche a Villagrande, dove già dei fiori sono stati piantati con l’aiuto del comitato Po Sa Idda. «La grande passione per i fiori di Sergio, la sua sensibilità e la generosità di Graziella e Salvatore, sono una lezione di umanità che mi piacerebbe si trasmettesse agli studenti», ha detto il sindaco Alessio Seoni. (fr. l.)

