Ventotene, Bertinotti: a Meloni tirerei un libro 

Se l’ex presidente della Camera ed ex leader di Rifondazione comunista Fausto Bertinotti fosse stato a Montecitorio avrebbe reagito alle parole di Giorgia Meloni su Ventotene «tirandole un libro». Un atto per cui poi «si sarebbe condannato» e che lo avrebbe fatto espellere dall’emiciclo, ma «a trasgressione» si risponde con «trasgressione», dice intervistato su La7. E Fratelli d’Italia, già insorta per la lite fra Romano Prodi e una giornalista, protesta con veemenza. Per il capogruppo a Palazzo Madama, Lucio Malan, è un’attentato all’incolumità della presidente del Consiglio, per il suo omologo alla Camera, Galeazzo Bignami, così «la sinistra mostra il suo volto peggiore». Nostalgia «canaglia», interviene il ministro Tommaso Foti. «nostalgia di una sinistra che sbaglia». E continua il caso Prodi: incalzato sulle frasi del Manifesto di Ventotene, è stato protagonista di un litigio con una giornalista di Quarta Repubblica, Lavinia Orefici. La cronista sostiene che l’ex premier è arrivato a tirarle i capelli. «Solo una mano sulla spalla», è la replica. Il filmato andrà in onda stasera su Rete4. Il centrodestra invoca un intervento di ordine dei giornalisti e Fnsi. A difesa di Prodi scendono in campo Enrico Letta e Gianni Cuperlo. Il primo lancia un hashtag: “IoStoConRomano”,il secondo è convinto si tratti di una «polemica sul nulla».

