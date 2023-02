vento leggero a cagliari: duello tra locci e cosseddu 

Devono accontentarsi di due regate, i laseristi. Il vento, leggerissimo sia sabato che domenica, non ha concesso di più alla seconda tappa del campionato zonale. Anche questa a Cagliari, ma stavolta sotto l’egida della Lega Navale. Assenti gli ospiti stranieri, che domenica scorsa avevano innalzato il livello tecnico delle flotte giovanili, la scena è tornata per intero ai timonieri sardi e ai loro duelli, spesso interni allo stesso circolo. Così, tra gli Ilca 4, Leonardo Locci e Davide Cosseddu (entrambi YC Olbia) hanno concluso la tappa in parità, con il primo favorito dalla vittoria della seconda regata. Terza posizione per Dario Marabini (YC Olbia). Battaglia aperta invece nell’Ilca 6, dove Sara Savelli (YC Cagliari) ha anticipato di un punto Nicolò Cassitta (YC Olbia) e di tre il compagno di squadra Lorenzo Micheli. Nell’Ilca 7, successo per Tito Morbiducci (YC Cannigione) su Enrico Tanferna (YC Olbia) e Claudio Sechi (YC Cannigione).

