Vento gelido dal nord, ecco l’inverno Nel weekend nuova perturbazione 

Basse temperature e vento dal nord: ecco il binomio da brividi che sta portando l’Isola sotto zero e promette di farlo fino alla fine della settimana. Con la certezza di imbiancare di neve le montagne più elevate, ma anche le quote più basse delle zone interne.

I meteorologi ne sono certi: il freddo intenso che sta abbracciando in queste ore la Sardegna è destinato a perdurare, alimentato dal maestrale in arrivo dall’estremo nord dell’Europa dove ora infuria l’inverno artico. E se nei centri costieri i bollettini non annunciano temperature molto rigide, a far battere i denti sarà il vento che spazzerà l’Isola per qualche giorno ancora.

Termometro relativo

I sardi se ne stanno accorgendo, non soltanto perché le colonnine di mercurio sono in rapida caduta libera, ma soprattutto per un gelo percepito che va ben oltre le temperature ufficiali. «La sensazione del freddo è aumentata dal maestrale che soffia in questi giorni», conferma il colonnello Carlo Spanu dell'Ufficio meteo dell'Aeronautica militare di Decimomannu. «In pianura infatti non si sono ancora raggiunti valori estremamente bassi, ma il freddo percepito è decisamente più intenso rispetto a pochi giorni fa».

Alta quota

Discorso diverso interesserà tuttavia le quote più elevate. «Di notte, nel centro nord dell’Isola, con tutta probabilità arriverà ancora la neve», dice ancora Spanu. «Non abbondantissima, ma diffusa dalle vette più alte fino ai territori collinari più interni».

Insomma, chi sogna il capoluogo imbiancato dovrà attendere ancora. «Le temperature minime andranno decisamente sotto lo zero nelle zone montane, ma in pianura sarà difficile che la neve possa cadere», ammette il meteorologo dell’aeronautica. «Questo perché le correnti gelide che stanno arrivando dal nord Europa portano un’ondata di freddo intenso prima di tutto nelle zone centrali del continente, spingendosi fino alle regioni del nord Italia. Ma una volta varcato il Tirreno, gli effetti polari sulla Sardegna saranno più attenuati».

Le previsioni

Tutto è comunque in evoluzione. «Il clima rigido dominerà sull’Isola almeno fino a domenica», afferma il militare. «Ma per avere la neve servono anche le nuvole. E su questo versante la copertura dovrebbe essere parziale, lasciando spazio ad ampie porzioni di giornate soleggiate. Ecco perché le probabilità di abbondanti nevicate anche a quote molto basse sarà trascurabile».

Nel mentre la Protezione civile ha comunque diramato un’allerta meteo per rischio neve e ghiaccio per la giornata di ieri. L’avviso ha interessato praticamente mezza Sardegna: dall’Iglesiente al Campidano, passando per i territori di Tirso, Montevecchio, Flumendosa, Gallura e Logudoro.

Secondo gli esperti i fiocchi cadranno a partire dai 400 metri e occasionalmente anche a quote più basse se le precipitazioni dovessero diventare più intense. Un bollettino che obbligherà ad avere catene a bordo sui tratti della Carlo felici più critici come l’altipiano di Campeda.

RIPRODUZIONE RISERVATA