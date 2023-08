Vento forte: resta il pericolo di incendi   

Le raffiche di maestrale che ieri hanno sferzato la città con raffiche forti non si attenueranno nemmeno oggi e per questo resta sarà “alto” nella zona di Cagliari e in tutta la Sardegna, il pericolo di incendio, così come risulta dal nuovo bollettino diramato dalla Protezione civile regionale.

Le raffiche di vento, secondo gran parte delle previsioni diffuse ieri, arriveranno a 65 chilometri orari mentre di media il vento soffierà a una velocità compresa tra 13 e 36 chilimetri orari.

Secondo la Protezione civile, la pericolosità è caratterizzata dal colore arancione e le condizioni sono tali che l’evento, ad innesco avvenuto, se non tempestivamente affrontato, può raggiungere dimensioni tali da renderlo difficilmente contrastabile con le forze ordinarie, ancorché rinforzate, potendosi rendere necessario il concorso della flotta statale.

