Vento e vele, che spettacolo 

Un vento leggero ha caratterizzato la prima giornata di regate della tappa italiana della coppa del Mondo di KiteFoil al Poetto. Ma lo spettacolo non è mancato. Perché è stato l'emozionante duello fra il campione del mondo di Singapore Maximilian Maeder e l'italiano Lorenzo Boschetti ad accendere" la prima giornata del Sardinia Grand Slam, seconda tappa iridata che andrà avanti fino a domenica 15 ottobre sulle acque del Golfo degli Angeli.

Al termine delle prime quattro regate, disputate ieri, il 17enne di Singapore si è assestato al comando della classifica provvisoria delle Opening Series, ma a tenere dietro Boschetti è solo un piazzamento: per entramb, 4.0 punti in classifica in virtù di due primi e un secondo posto. Maeder scarta per ora un terzo posto, Boschetti un ottavo.

In acqua

In un pomeriggio caratterizzato da un paio d'ore di vento utile, che ha "ballato” fra i 9 e i 16 nodi, si è distinto anche il croato Martin Dolenc, terzo in classifica. Qualche difficoltà in più per il campione europeo Lorenzo Pianosi che, ritiratosi dalla prima regata dopo la protesta di Maeder, è scivolato in settima posizione, preceduto anche dal polacco Voijtech Koska, da un continuo Max Nocher e da Florian Gruber, che ha fatto meglio quando il vento è cresciuto d'intensità. Breiana Whitehead ha concluso la giornata inaugurale al comando della classifica femminile. Oggi si continua con le regate, utili per delineare la classifica. Partenza prevista per le ore 14.

Lo show

La tappa mondiale, promossa dall’assessorato regionale al Turismo, è organizzata da GLEsport con la collaborazione tecnico-sportiva di Chia Wind Club, sotto l’egida di IKA (International Kiteboarding Association), il sostegno e il patrocinio del ministro per lo Sport e i Giovani e del Comune di Cagliari. Per Mirco Babini, presidente di IKA, «la prima giornata è stata perfetta, con un gran lavoro del comitato e degli addetti al percorso. C'è stato poco vento, era da prendere tutto ed è stato sfruttato al massimo: abbiamo assistito a quattro belle regate».

Classifica Uomini

dopo 4 regate

1. Maximilian Maeder SGP - 4 p

2. Lorenzo Boschetti ITA - 4 p

3. Martin Dolenc CRO - 12 p

Classifica Donne

dopo 4 regate

1. Breiana Whitehead AUS - 68 p

2. Elena Lenwwiler SVI - 70 p

3. Lauriane Nolot FRA – 73 p

