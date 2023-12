Vento e mareggiate sferzano l’Italia 

Venti di burrasca, mareggiate, tempeste di neve e una valanga che ha travolto e ucciso uno scialpinista. Ma anche allerta fiumi e doppia acqua alta a Veneziamentre sull'Etna è terminata l'eruzione.

Il maltempo torna a farsi sentire, soprattutto al centro-nord sferzato da raffiche di vento che hanno raggiunto, in provincia di Genova, i 143 chilometri-orari. Vento che ha provocato la consueta strage di alberi, uno è caduto ad Arezzo su un'auto con una persona all'interno, ma senza conseguenze per il conducente. Crollati pali della luce in provincia di Lucca, tetti di case scoperchiati a Montenero di Bisaccia, in provincia di Campobasso, dove a Colletorto un uomo è rimasto ferito dalle tegole volate da un'abitazione.

Disagi per il forte vento anche nel Riminese e nel Ravennate con alberature finite contro auto in sosta. A Riccione le raffiche hanno danneggiato la tensostruttura vicina allo stadio del nuoto e sradicato un enorme. A Roma sono state oltre 100 le segnalazioni per alberi e rami caduti.

Tanti i disagi anche per le mareggiate con onde alte quattro metri nel porto di Livorno: l'acqua del mare ha invaso il lungomare e le strutture in zona Terrazza Mascagni ed è entrata nella struttura dell'Acquario. In Versilia la mareggiata ha creato problemi a diversi stabilimenti balneari, mentre a Marina di Pisa l'acqua del mare ha inondato le strade. Forte mareggiata anche sul litorale laziale: il vento ha sollevato molta sabbia dall'arenile sulla sede stradale del lungomare di Ostia. Non sono mancate le situazioni critiche provocate dalle nevicate, abbondanti. In Veneto è morto uno scialpinista di 66 anni di Belluno: è stato travolto da una valanga nelle montagne sopra San Vito di Cadore, mentre stava sciando nella nebbia con un suo amico. Il distacco dall'alto ha investito entrambi: il suo compagno ha perso gli sci ma è riuscito a rimanere in superficie, il 66enne è stato sommerso e trascinato per un centinaio di metri: è stato trovato coperto da 120 centimetri di neve.

RIPRODUZIONE RISERVATA