Vento e mareggiate, nuova allerta meteo 

Dopo una breve tregua, ritorna l’allerta meteo per i venti particolarmente impetuosi e le mareggiate nell’Isola. La Protezione civile della Regione ha diffuso un nuovo bollettino con il quale invita alla massima prudenza nella giornata di oggi, a partire da mezzogiorno circa. Fino allo stesso orario di domani, le previsioni degli esperti meteorologi prevedono venti forti da ovest-nordovest (ponente e maestrale) che, sulle coste del nord dell’Isola, potrebbero essere a regime di burrasca.

L’allerta meteo riguarda dunque la Gallura, ma non esclude le vette del settore orientale della Sardegna.

Il bollettino della Protezione civile regionale riguarda di conseguenza anche il moto ondoso: gli esperti prevedono la possibilità che si verifichino mareggiate lungo le coste settentrionali dell’Isola, cioè quelle esposte alla forte ventilazione a carattere di burrasca.

In particolare, l’avviso della Protezione civile della Regione invita i sardi alla massima prudenza durante la guida di auto e moto perché, soprattutto per quanto riguarda le raffiche di vento laterali, c’è il pericolo di sbandate dei mezzi. Il pericolo riguarda ovviamente le strade più esposte, ma anche le uscite da gallerie e viadotti. È sconsigliato circolare con mezzi dotati di telone e caravan. Le mareggiate rendono pericoloso uscire per mare.

