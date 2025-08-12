Vento e grandine: tempesta lampo sulla città 

Alberi abbattuti, rami spezzati e strade allagate: ha lasciato dietro di sé danni diffusi e disagi la tempesta che ieri pomeriggio si è abbattuta su Iglesias, con violente raffiche di vento e chicchi di grandine di grosse dimensioni che si sono abbattuti su giardini, case e automobili.

Il temporale è durato poco, ma è stato intenso: si è abbattuto su una zona estremamente circoscritta, tanto che in diversi paesi del circondario ma perfino in alcune zone periferiche di Iglesias si sono avute modeste precipitazioni.

Diversa la situazione in centro e, soprattutto, nel quartiere di Serra Perdosa, dove si sono registrati numerosi allagamenti, sia nelle strade che in alcuni scantinati: via Caduti sul Lavoro e via Cappuccini sono state tra le strade più colpite, con rami e tronchi che hanno invaso le carreggiate, rendendo complicata la viabilità. Allagata anche viale Colombo.

«Sembrava un tornado»

Ci sono voluti pochi minuti per gettare Iglesias nel caos più totale: quella che sembrava una soleggiata giornata estiva, intorno alle 16 di ieri si è trasformata in una delle più cupe di questa stagione.

Chiara Cardia, residente a Iglesias, è stata sorpresa dall’acquazzone mentre era in auto sulla Statale 130: «Molti automobilisti erano bloccati sotto i ponti o ai distributori di benzina in attesa che passasse il peggio», racconta. «Il cielo era pauroso, sembrava un tornado. Entrando in città abbiamo visto tanti rami a terra. È impressionante come la furia della tempesta sia riuscita a spezzare tronchi così grandi», prosegue la donna.

Polemiche sui tombini

Le operazioni di rimozione e la stima dei danni ieri sera erano ancora in corso, mentre le segnalazioni di disagi continuavano ad arrivare. Molti cittadini sui social hanno denunciato la scarsa manutenzione dei tombini, condividendo immagini delle strade trasformate in corsi d’acqua. Un video che ha avuto diverse condivisioni mostra una cittadina furibonda che denuncia i danni subiti da un’auto su cui si sarebbe abbattuto un albero e protesta per gli scantinati allagati.

L’assessore comunale alla Viabilità, Francesco Melis, ha risposto alle critiche rassicurando che le caditoie sono state pulite e che sono state messe in atto tutte le operazioni possibili. «Una bomba d’acqua così improvvisa – ha spiegato – crea problemi che non possono essere risolti immediatamente».

