Vento e grandine: danni ad auto, vigneti e oliveti 

Una violenta grandinata ha colpito ieri pomeriggio Ussana, Monastir e San Sperate. A Ussana chicchi di alcuni centimetri di diametro (foto y. m.) , con danni a diverse automobili, pioggia intensa e forti raffiche di vento per circa mezz’ora: allagate alcune strade, come via Marconi, tombini saltati e traffico. Possibili danni a vigneti e uliveti: verifiche in corso, nei prossimi giorni si conoscerà l’entità delle perdite. (y. m.)