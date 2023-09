vento di sardegna rientra in acqua 

Ha passato sulla barca a lavorare anche il suo 59° compleanno. Andrea Mura sa che la sua è una corsa contro il tempo. Ma oggi, sul percorso che lo porterà al via della Global Solo Challenge, il prossimo 18 novembre a La Coruña, doppierà una tappa importante: il varo di Vento di Sardegna. L’Open 50 (23 anni di vita) è in secco a Porto Corallo per subire un maquillage che comprende l’installazione delle attrezzature necessarie a navigare attorno al mondo nella massima sicurezza possibile e a restare in contatto con la terraferma. Stamattina alle 11 sarà di nuovo calato in mare.

Il presidente Solinas

Un momento sempre denso di significato, un traguardo intermedio in una corsa che è già lunghissima ma che appare ancora infinita. Ci sarà, accolto dal sindaco di Villaputzu, Sandro Porcu, anche il presidente della Regione Chrstian Solinas. Un segnale importante, che (nell’ipotesi più ottimistica) potrebbe essere letto come il possibile coronamento di un corteggiamento da parte di Mura alla Regione che dura da qualche anno, per questo progetto. Il velista cagliaritano mette sul piatto il grande impatto mediatico (e quindi il ritorno di immagine che può garantire) della GSC, il fatto che sullo scafo campeggino e Quattro mori e, soprattutto, il curriculum non sportivo in generale, ma nella disciplina specifica delle regate oceaniche che lo accompagna. Praticamente ha vinto (almeno nella propria classe) ogni volta che ha tentato.

Il programma

Vento di Sardegna salperà poi da Cagliari il 14 ottobre alla volta di La Coruña, con un lungo trasferimento. Sarà una sorta di prova generale prima di partire, da solo, per un’avventura attesa per tutta la vita.

