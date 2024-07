“Vento di Sardegna” è tornato a casa: in duecento ad accogliere Andrea Mura 

Per una volta, il protagonista non era il navigatore ma la barca. Al porto di Cagliari, duecento persone ieri mattina hanno sfidato il caldo per salutare con un interminabile applauso l’attacco di Vento di Sardegna, riportato a casa da Andrea Mura da La Coruña. Nel porto galiziano, il 18 marzo scorso, si era conclusa per il navigatore cagliaritano la Global Solo Challenge, regata velica attorno a mondo senza scalo e senza assistenza che aveva fatto di Mura il quinto italiano (e ovviamente primo sardo) di sempre a doppiare Capo Horn in un’impresa simile. Se per l’ex randista del Moro di Venezia si è trattato del primo giro del mondo, per lo scafo costruito 24 anni fa da Riccardo Capocciuchi (ieri presente sul molo a Portus Karalis) era la seconda volta, dopo quella del 2001, quando si chiamava Wind, non aveva i 4 mori sullo scafo ed era timonato dal grande Pasquale De Gregorio.

All’arrivo Mura e sua moglie Daniela sono stati accolti, tra gli altri, dall’assessore comunale allo Sport, Giuseppe Macciotta, dal presidente del Coni Bruno Perra, oltre che dalle autorità competenti: Massimo Deiana (Autorità di Sistema Portuale) e Enrico Pacioni (Comando Marittimo Autonomo Ovest).

