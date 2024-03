Vento di Sardegna al terzo posto 

Il giro del mondo a vela in solitaria e senza scali non è un’avventura ma una vera competizione. Si chiama Global Solo Challenge e funziona così: le barche vengono fatte partire in base a un handicap legato alla loro stazza. Delle 16 in lizza (9 già ritirate), Vento di Sardegna è stata la penultima a salpare, il 18 novembre, ma anche la terza al traguardo, cioè nella classifica compensata. In realtà con 120 giorni, 44’ e 6” è stata di gran lunga la barca più veloce.

Cape Horner

Andrea Mura è il quinto (sono 188 in tutto) italiano a diventare “Cape Horner”, cioè a navigare attorno al mondo doppiando Capo Horn ed è naturalmente il primo sardo a riuscire nell’impresa (non il primo a tentarla). Dei quattro italiani di questa ristretta lista, uno, Pasquale De Gregorio, l’ha compiuta a bordo del neonato “Vento di Sardegna” (allora si chiamava Wind) alla Vendée Globe del 2000.

La nuova sfida

Proprio la leggendaria regata francese è da sempre nella mente di Andrea Mura: «Adesso che Le Sarde (come lo chiamano i francesi dai tempi delle regate atlantiche, ndr ) è tornato, speriamo di trovare gli sponsor per partecipare alla Vendée Globe nel 2028 con un grande team ed essere il primo non francese a vincere il giro del mondo», dice. Il 59enne cagliaritano adesso resterà qualche giorno a La Coruña, poi passerà a Milano per un inevitabile check up medico, quindi si concederà una vacanza pasquale a Cagliari, per rientrare in Galizia e affrontare il viaggio di rientro di Vento di Sardegna nell’Isola, sino alla base di Porto Corallo.

La squadra

Intanto ringrazia il suo team di questa incredibile avventura, cominciando dalla moglie Daniela, «che mi ha spronato a realizzare questo sogno folle. La squadra è piccola con amici che mi hanno aiutato volontariamente: da Marco ed Emanuele Argiolas, ad Angelo Fontana che lavorato sulla barca, facendo di tutto, al cantiere nautico Porto Corallo con Giuseppe Siddi, uno che ha lavorato col cuore, al direttore del porto Gigi Deiana, a Franco Ammendola». E rivela: «Sul meteo mi sono arrangiato da solo e penso di aver fatto scelte eccezionali, pur con qualche piccolo errore. Sono andato dove volevo andare», dice orgoglioso. ( c.a.m. )

RIPRODUZIONE RISERVATA