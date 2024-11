Vento a 100 all’ora, paura a Cagliari 

Raffiche di vento, anche molto forti nel nord dell’Isola, e temperature in calo. E con le inevitabili conseguenze un po’ in tutta la Sardegna anche se per fortuna senza gravi conseguenze: caduta di alberi, rami e pali dell’illuminazione pubblica pericolanti, verifiche e interventi da parte dei vigili del fuoco. E in un venerdì particolarmente ventoso, almeno fino al pomeriggio, non sono mancate le situazioni di pericolo. Anche a Cagliari: un albero è caduto in via Dante, paralizzando la circolazione per alcune ore, mentre un ramo è finito su un’auto in viale Colombo, con danni comunque non ingenti. E poi ci sono stati i problemi per i collegamenti marittimi, viste le condizioni del mare. Le raffiche di vento, in calo già nella serata di ieri, oggi saranno deboli. Con le temperature che scenderanno ulteriormente. Ma da domani riprenderanno a salire.

Gli interventi

Se il vento ha provato a raggiungere i cento chilometri all’ora, soprattutto in mare, lungo le coste e in alcune zone del centro Sardegna gli effetti delle raffiche si sono comunque sentiti. In particolare a Cagliari. Il primo episodio è avvenuto in via Dante, nel primo tratto da piazza Repubblica. Una jacaranda si è piegata verso la strada, poggiandosi sugli altri alberi. Alcuni rami sono finiti in strada. Inevitabili le conseguenze con la chiusura al traffico delle due carreggiate, anche per consentire l’intervento dei vigili del fuoco, della Polizia Locale e degli operai del servizio del Verde del Comune. Grossi disagi al traffico, già in difficoltà per la presenza del cantiere della metropolitana leggera in fase di realizzazione nella zona, con l’interruzione (e la deviazione) anche dei collegamenti del pullman del Ctm. Dopo qualche ora la situazione è tornata alla normalità. In viale Colombo invece un ramo si è staccato da un albero precipitando su un’auto parcheggiata. Qualche danno e momenti di paura per chi si trovava nella zona.

Le temperature

Come detto, nelle previsioni dell’Arpa Sardegna, ci sarà un calo delle temperature minime mentre il vento sarà debole. I mari molto mossi, in conseguenze delle raffiche di ieri, con un’attenuazione nella serata. Ma da domani le temperature riprenderanno a salire per il ritorno sull’Isola dello scirocco. (m. v.)

