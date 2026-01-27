Ventitré chili di coca sequestrati in porto 

Un altro carico di cocaina, 23 chili, intercettato dalle forze dell’ordine nel porto di Olbia. L’operazione partita dal Lazio si è conclusa lunedì mattina nella banchina dell’Isola Bianca con un blitz della Guardia di Finanza davanti al traghetto appena arrivato da Civitavecchia. Il personale delle Fiamme Gialle di diversi comandi del Lazio sta monitorando da tempo i movimenti di alcuni mezzi da Civitavecchia a diversi porti sardi e lunedì è lunedì i militari sono entrati in azione. Un artigiano di Latina è stato fermato mentre faceva una manovra con la sua utilitaria.

I finanzieri, stando a indiscrezioni, sono andati a colpo sicuro. Nell’auto, all’interno dell’abitacolo, è stato individuato un sofisticato doppiofondo, uno spazio non visibile, dotato di un sistema di apertura meccanica perfettamente efficiente. Dentro, stando all’informativa della polizia giudiziaria, c’erano venti panetti pieni di cocaina purissima, per un peso complessivo di circa 23 chilogrammi. L’artigiano, difeso dall’avvocato Francesco Pietricola, avrebbe detto di non sapere nulla della droga. La posizione dell’uomo è al vaglio dei pm, in ogni caso è stato arrestato e forse già questa mattina potrà fornire la sua versione dei fatti al giudice per le indagini preliminari di Tempio.

Come ha confermato di recente il procuratore della Repubblica di Tempio, Gregorio Capasso, Olbia e la Gallura sono diventate uno snodo nevralgico per il traffico di droga, anche a livello nazionale e internazionale. Si parla di cocaina in entrata e marijuana “sarda” esportata nella Penisola, centinaia di chili dei quali viene intercettata solo una minima parte.

