Ventitré anni fa un altro omicidio nella stessa strada 

Nessuno vuole parlare, ma tutti vogliono sapere che cosa è accaduto all’alba nella stanza al primo piano di Corte Cristina, il lussuoso b&b di via Nazionale, dove è stato ucciso Gabriele Pergola. Quando carabinieri e medico legale stanno ancora effettuando i rilievi, curiosi con il volto attonito passeggiano lì davanti con la speranza di poter carpire qualche informazione.

La storia dal passato

«Non sappiamo niente, non erano di Quartucciu», si affrettano a dire alcuni anziani seduti in piazza dei Caduti. Ma per tutta la mattina la gente mormora, bisbiglia frasi di circostanza e si lascia andare a ricostruzioni più o meno fantasiose. In città, forse è vero, nessuno conosceva i due protagonisti di questa triste vicenda, che, però, ha riportato la mente di tanti quartuccesi a ventitré anni fa, quando in una casa campidanese a pochi metri di distanza da Corte Cristina è stato ucciso Fabrizio Frau, strangolato dal suo compagno Paolo Ibba. «Quella era una brutta storia. Conoscevamo tutti Fabrizio, povero ragazzo. Di questi giovani, invece, non sappiamo niente, non sappiamo chi sono e perché fossero qui», si appresta ad aggiungere un uomo sulla settantina, mentre distrattamente sfoglia il quotidiano.

Il monito del sindaco

«Sono azioni che pur non coinvolgendo abitanti di Quartucciu segnano la nostra comunità, siamo molto provati da quanto accaduto», commenta con discrezione il sindaco Pietro Pisu. «Ora dobbiamo lasciare lavorare le forze dell’ordine, non è corretto lasciarsi andare a commenti, giudizi o parlare quando non si ha contezza dei fatti. Bisogna aspettare che sul fatto venga fatta chiarezza, tutto il resto passa».

La saracinesca abbassata

A qualche chilometro da Quartucciu, in via Is Arenas a Quartu, la serranda del centro scommesse di Gabriele Pergola è chiusa. Il sole picchia forte intorno alle 13, eppure alcuni amici sono seduti lì davanti, forse in attesa di risposte. Parlano, non si danno pace. Uno di loro è al telefono, riferisce al resto del gruppo della chiamata. Nei loro sguardi c’è sgomento e rabbia, ma nessuno vuole parlare.

