Ventitrè anni all’assassino dello chef 

È rimasto in piedi in silenzio nella grande gabbia della Corte d'assise quando la presidente Lucia Perra ha letto la sentenza, dopo oltre tre ore di camera di consiglio: «Ventitré anni di reclusione». Il 46enne Angelo Brancasi è stato condannato ieri al termine del processo per l’omicidio di Alessio Madeddu, lo chef ucciso nell’ottobre di tre anni fa davanti al suo ristorante di Porto Budello, a Teulada. I giudici hanno inflitto al panettiere di Sant’Anna Arresi quattro anni in meno rispetto a quelli chiesti dalla pm Rita Cariello che contestava all’imputato l’omicidio pluriaggravato dalla premeditazione, dai futili motivi e dalla crudeltà.

Il delitto

Lo chef 52enne, diventato famoso dopo la partecipazione alla trasmissione tv dello chef Alessandro Borghese, "Quattro Ristoranti", era stato ucciso nel piazzale del suo ittiturismo, Sabor’e Mari, proprio davanti all’ingresso. Prima una coltellata, poi colpi di zappa e un tentativo di investirlo con l’auto e, alla fine, il colpo di grazia inferto con un grosso sasso alla testa.

Subito dopo l'arresto, Brancasi aveva confessato, svelando di aver ucciso il rivale quando aveva scoperto la relazione tra il cuoco e sua moglie, dipendente del ristorante.

La sentenza

A termine della sua requisitoria la pm Cariello aveva sollecitato 27 anni di carcere, e non l’ergastolo, riconoscendo comunque le attenuanti generiche per via della confessione e della scelta del difensore, l’avvocato Giovanni Fara, di ammettere integralmente il fascicolo del pm, saltando così il dibattimento. Accogliendo in parte sia le argomentazioni dell’accusa sia quelle della difesa, la Corte (guidata dalla giudice Lucia Perra e affiancata dalla collega Alessandra Agnioni) ha escluso sia la premeditazione sia i futili motivi, ma ha confermato l'aggravante della crudeltà. Da qui la condanna a 23 anni. Ai familiari è stata concessa una provvisionale di 140mila euro come anticipo sul risarcimento.

Le reazioni

Nell'aula della corte d'Assise di Cagliari era presente l'imputato che non ha voluto rilasciare dichiarazioni in sede di repliche, non la figlia Alessia, che continua l'attività nel ristorante fondato dal padre. C’erano, invece, gli altri parenti stretti dello chef costituiti parte civile con i legali Doriana Perra, Gianfranco Trullu, Dario Sarigu e Gian Nicola Dessì. «I familiari hanno scelto la strada del silenzio», sottolinea l’avvocato Trullu, «sin dal giorno del delitto, affidandosi con fiducia alle competenti autorità giudiziarie. Ora, pur nel dolore e nell’immensa sofferenza, rispettano la sentenza emessa dalla Corte d’assise». Tra novanta giorni saranno depositate le motivazioni.

