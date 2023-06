Ventiseienne annega davanti agli amici 

È morto annegato nelle acque di Is Traias. Si trovava in spiaggia con gli amici in attesa di riprendere il suo lavoro di aiuto cuoco nel residence Timi Ama di di Villasimius. Gabriele Loi, 26 anni, residente a Maracalagonis ha deciso di fare il bagno. Poi, è scomparso fra le onde e le rocce. Gli amici si sono mobilitati, si sono lanciati in acqua nel disperato tentativo di raggiungerlo, ma non ce l’hanno fatta. Un gruppo di turisti tedeschi impegnato in un’escursione con il sup è riuscito a raggiungere Gabriele Loi. Tutti tentativi di rianimarlo sono stati vani tra la disperazione degli amici e del padre che nel frattempo era arrivato in spiaggia. È la prima vittima in mare in questo inizio di stagione turistica.

I soccorsi

Inutile l’intervento di una unità medicalizzata del 118. In spiaggia è stato fatto anche arrivare l’elisoccorso. Tutto inutile: il ragazzo era già morto. Più tardi il magistrato ha disposto la rimozione della salma, subito affidata alla famiglia per i funerali. Non è stata disposta neppure l’autopsia. Si è trattato di una tragedia. La ricostruzione dell’accaduto è stata fatta dai carabinieri della stazione di Villasimius e del Nucleo radiomobile della Compagnia di San Vito, arrivati a Is Traias col comandante Massimo Meloni: i militari hanno raccolto le testimonianze di chi era in spiaggia e di quanti si sono lanciati in acqua non appena hanno notato il giovane vicino alle rocce. A tarda sera è stato inviato un rapporto al magistrato per la chiusura della stessa indagine. Inizialmente si è pensato che il ragazzo di Maracalagonis fosse rimasto incastrato nella roccia. Una tesi che non ha poi trovato credito: più verosimilmente Gabriele Loi potrebbe essere stato vittima di un malore improvviso. Sicuramente non è riuscito a rientrare in spiaggia dove lo attendevano gli amici e da dove una volta trascorso il pomeriggio al mare avrebbe dovuto raggiungere il residence per fare il turno serale.

La tragedia

La notizia della morte del ragazzo è rimbalzata subito sui social e si diffusa a Maracalagonis. «Lo conoscevo bene – ricorda la sindaca Francesca Fadda – una famiglia di grandi lavoratori».

Oggi si conoscerà la data dei funerali di Gabriele Loi.

