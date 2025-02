Ventisei migranti soccorsi tra Porto Pino e Sant’Antioco 

Venticinque migranti approdano nelle coste del Sulcis nel giro di 24 ore. Il promo allarme ieri, quando i carabinieri della stazione di Santadi hanno rintracciato e soccorso quattordici cittadini extracomunitari di asserita nazionalità algerina, giunti poco prima sulla costa in località Porto Pino, nei pressi dei parcheggi della prima spiaggia. C’erano dieci uomini, due donne e due minori, tutti in apparenti buone condizioni di salute. La seconda segnalazione ieri pomeriggio, quando un altro gruppo è stato segnalato al largo dell’isola del Toro ed è stato raggiunto e messo in salvo dalla motovedetta della Guardia di Finanza di Sant’Antioco. Viaggiavano in 11. Tutti sono stati trasferiti al centro di accoglienza di Monastir. (f. m.)

