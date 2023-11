Ventisei borse di studio, domande entro domani 

Fino a domani si possono presentare le domande per ottenere una delle 26 borse di studio messe a disposizione dal Comune di Masainas: si tratta di assegni che variano di 250 euro fino ai 400 euro, destinati a studenti residenti in paese e che frequentano scuole pubbliche di primo e secondo grado (comprese le paritarie), che nell’anno scolastico 2022-2023 abbiano ottenuto una valutazione dal 7 in su. Saranno assegnati in base ad una graduatoria che verrà stilata sulla base dei voti conseguiti in ogni singola materia. Le domande vanno inoltrate per via telematica al seguente ndirizzo pec: protocollo.masainas @pec.comunas.it, oppure con consegna a mano all’ufficio Protocollo. (f. m.)

