Ventiquattro ore per completare le liste 

L’Ufficio elettorale del Comune d’Iglesias da questa mattina è un via vai di persone pronte a depositare le liste con i nomi dei candidati alle prossime elezioni comunali. Così sarà anche per la giornata di domani, seconda e ultima sessione utile per la presentazione ufficiale dei nominativi.

I giochi sembrano essere chiusi, ma la caccia ai candidati per la definizione delle liste continuerà fino all’ultimo istante. Fra nuove figure che si affacciano per la prima volta alla competizione e altre considerate invece “veterane” dell’attività amministrativa, si prosegue con la presentazione di alcuni fra i protagonisti attesi dall’esito alle urne.

Nella coalizione del centrodestra (pronta alla discesa in campo per la candidatura a primo cittadino di Luigi Biggio) comparirà il nome di Fiorella Panzani, 37enne insegnante in una scuola dell’infanzia: «Ho deciso di candidarmi perché voglio far parte del progetto di FdI per Iglesias. Ritengo lo stesso progetto essere giovane e di prospettiva. - spiega Fiorella - Lavoro come insegnante, ho la passione per i libri e sono una mamma che spera (anche per il futuro di mio figlio) di poter dare un contributo per questa città>.

Maurizio Marongiu è un 32enne lavoratore e laureando in Ingegneria ambientale. Si presenterà alla competizione elettorale con la lista di “Nuova Iglesias”, in sostegno alla candidatura a sindaco di Giuseppe Pes: «Una volta letto il programma del progetto civico non ho avuto alcun dubbio e ho deciso di metterci la faccia. Mi piacciono le idee che Pes ha in mente per rinnovare la città, i progetti per i quartieri e le frazioni. Lavoro alla Portovesme Srl, è un momento difficile e delicato, occorrerebbe una voce diretta in Consiglio comunale che testimoni l’importanza del ruolo rivestito dall’azienda, per l’equilibrio e il benessere di tutto il territorio».

Fra i nomi della lista “Iglesias Progressista” della coalizione del centrosinistra, sarà presente quello della 45enne Maria Hedit Dessì. Psicologa e psicoterapeuta, sosterrà il sindaco uscente Mauro Usai e spiega quali siano le motivazioni che l’hanno condotta per la prima volta a vivere in prima persona una campagna elettorale: «Ciò che mi ha spinto è la volontà di dare un contributo alla mia città. - racconta - Come si evince dal programma del gruppo, l’obbiettivo è quello di dar vita ad un “laboratorio progressista” dove si concentrano le idee per valorizzare la nostra comunità e migliorare la qualità di vita dei cittadini».