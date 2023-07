Ventiquattro ore di sciopero alla Portovesme srl  

Ventiquattro ore di sciopero lunedì alla Portovesme srl. Mentre la Glencore incontrerà a Roma il Ministro per le Imprese e il Made in Italy Adolfo Urso, i lavoratori diretti e degli appalti saranno in sciopero.

Ieri davanti ai cancelli della Portovesme srl si è svolta un’assemblea generale. Le segreterie sindacali hanno fatto il punto della situazione dopo i quattro incontri al Ministero che si sono conclusi con un nulla di fatto. Nel frattempo buona parte degli impianti è ferma, tutti i lavoratori sono coinvolti nella cassa integrazione a rotazione, con situazioni particolarmente difficili tra gli operai degli appalti e nessuna data per il riavvio. «L’obiettivo del tavolo tecnico è e resta quello del riavvio completo di tutti gli impianti, San Gavino compreso - scrivono i segretari territoriali di Cgil, Cisl e Uil Franco Bardi, Salvatore Vinci e Andrea Lai - durante l’intero periodo di riconversione industriale, con la realizzazione di quelle condizioni necessarie per consentire all’azienda di produrre in modo competitivo, in linea con gli altri competitor europei». «Il Governo non è stato capace di avanzare una proposta per superare le difficoltà note - scrive la Rsu - l’azienda non ha fatto nessun passo indietro per riavviare gli impianti. Qualsiasi sia la proiezione futura dello stabilimento, si deve realizzare con tutti i lavoratori in servizio». (a. pa.)

RIPRODUZIONE RISERVATA