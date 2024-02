Ventiquattro operai al lavoro nei cantieri verdi 

Il Comune sopperisce alla carenza di operai ricorrendo a un sistema collaudato: i lavoratori impiegati nei cantieri verdi tramite l’ufficio di collocamento. Verso marzo-aprile scatterà infatti l’assunzione di altri 24 operai, alcuni generici alcuni specializzati, che per almeno sei mesi saranno alle dipendenze dell’ente in attività di manutenzione e cura del verde. Il centro regionale dell’impiego ha quasi concluso le procedure di selezione, notificherà al Comune i nominativi e scatterà l’assegnazione delle competenze. Ci sarà, quanto ai siti da curare, l’imbarazzo della scelta: «C’è ancora qualcosa da fare nel parco Rosmarino e nella Grande miniera – spiega l’assessore all’Urbanistica Giuseppe Casti – ma nel mirino abbiano anche zone come Santa Caterina, la cittadella sportiva di via Balilla, Is Meis, vari comparti nelle frazioni di Cortoghiana, Bacu Abis, Is Gannaus, Barbusi e Flumentepido». Il Comune farà affidamento sull’esperienza dei lavoratori, alcuni purtroppo disoccupati da alcuni anni: «Chi entra nei nostri cantieri – conclude Giuseppe Casti – rivela sembra grandi motivazioni e i risultati si vedono: alcune maestranze, inoltre, spiccano per preparazione e quindi non è la prima volta che ci troviamo a gestire uomini e donne dotati di elevate competenze maturate nella manutenzione e cura del verde».

