Ventinovenne denunciato per maltrattamenti in famiglia 

Un 29enne di Siliqua è stato deferito alla Procura della Repubblica per maltrattamenti in famiglia e danneggiamento. L’accusa si riferisce ai fatti accaduti la scorsa notte, quando Francesco Ibba, residente a Londra ma domiciliato in paese, è stato fermato dai carabinieri in seguito a una richiesta d’aiuto giunta al 112. L’allarme ha fatto scattare il pronto intervento dei militari della caserma locale, supportati dai colleghi della Stazione di Uta. Durante il controllo in un’abitazione del paese, sarebbe emersa una situazione familiare particolarmente tesa: il muratore stava minacciando e aggredendo verbalmente i propri genitori, dopo aver danneggiato diversi arredi della casa e l’auto di proprietà della madre, parcheggiata vicino all’abitazione.

I carabinieri, dopo aver messo in sicurezza i familiari, rassicurandoli e allontanandoli dal figlio, hanno riportato alla calma il giovane evitando che la sua condotta sfociasse in episodi di violenza fisica. L’intervento è stato determinante per impedire che la situazione degenerasse. Dopo aver accertato le responsabilità, Ibba è stato denunciato e, al fine di tutelare le persone offese, è stata applicata la misura di allontanamento d’urgenza dalla casa familiare, con divieto di avvicinamento dai luoghi frequentati dalle vittime. Spetterà all’autorità giudiziaria valutare i provvedimenti da adottare nei confronti dell’indagato. (red. pro. )

