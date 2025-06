Ventinove italiani in fuga in Azerbaigian 

Baku. Tra le centinaia di stranieri che in queste ore hanno abbandonato l’Iran via terra, anche un gruppo di 29 cittadini italiani ha lasciato la Repubblica islamica attraverso un valico di frontiera con l’Azerbaigian. Secondo alcune fonti, gli italiani sono partiti da Teheran e raggiungeranno Baku, dove attenderanno la possibilità di rientrare in aereo in Italia. A quanto si apprende, sono stati assistiti dall’ambasciata d’Italia a Teheran nella scelta del percorso e nel creare contatti con le autorità iraniane e azere. Al confine fra i due stati sono stati assistiti dal personale dell’ambasciata d’Italia in Azerbaigian. Secondo l’Afp che cita fonti di Baku, dall’inizio degli attacchi israeliani in Iran almeno 700 stranieri di 17 Paesi hanno lasciato la Repubblica islamica per l’Azerbaigian. Tra questi cittadini russi, bielorussi e cinesi, ma anche tedeschi, spagnoli, portoghesi e statunitensi.

C’è invece chi rimane: Mahmoud e Sarah hanno 70 anni e hanno deciso di restare, «qui abbiamo tutta la nostra vita». La figlia Maryam, di professione fotografa, ha deciso invece di andare via dalla capitale iraniana. «Ho una figlia di nove anni, qui non posso più stare», scrive mentre lascia Teheran.

RIPRODUZIONE RISERVATA