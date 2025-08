Ventincinque anni di solidarietà  

Il teatro, l’agricoltura, la convivialità, i viaggi come efficace antidoto al disagio mentale. I pranzi, le cene, ma anche lo sport e le uscite di gruppo come suggello di un’attività che sa essere una stampella basilare alla sanità pubblica. Esattamente dal 2000, la fortuna di almeno un’ottantina di sofferenti psichici è racchiuso nel piccolo grande miracolo dell’associazione Albeschida che celebra i suoi primi 25 anni. Un percorso iniziato nell’estate del 2000 al centro di salute mentale dell’ospedale Sirai di Carbonia e poi continuato in modo diffuso in varie sedi del territorio, ovunque ci fossero altri sodalizi pronti a dare ospitalità ai componenti dell’associazione e ai loro familiari.

L’associazione

A dirigere Albeschida è l’ex primario Antonio Gerini, 81 anni, la cui mitezza naturale è inversamente opposta alla determinazione con cui regge (con i suoi più stretti collaboratori) le sorti della organizzazione di volontariato. Non si possono dimenticare gli esordi nel Csm del Sirai, dove gli amici di Albeschida pronti a seguire un percorso terapico più evoluto, curavano una mini fattoria (animali e coltivazioni) e preparavano le pièce teatrali che continuano a essere il pezzo forte del sodalizio. Cinque anni fa il Covid (e divergenze burocratiche con la Asl) ha costretto Albeschida a lasciare il Sirai e fare attività diffusa nel territorio: «Acqua passata – spiega Antonio Gerini – col Csm si collabora sempre: non abbiamo una nostra sede ma questo non è un fatto negativo ma un segnale di accoglienza che il territorio ha nei nostri confronti: lavoriamo alla giornata ma senza la sensibilità degli altri, i sofferenti psichici non potrebbero vivere anche se l’origine della riabilitazione viene dal loro interno». Albeschida, che ora conta una cinquantina di iscritti da tutto il Sulcis Iglesiente, ha quindi continuato a fare teatro a Bacu Abis (in simbiosi col gruppo La Cernita), nel teatro e nella ex scuola elementare, poi l’ospitalità è giunta dalla Comunità di via Marconi e dalla università della terza età Lutec nelle elementari di via Roma.

Teatro a Sirai

L’ultima delle decine e decine di rappresentazioni portate in scena (e con uno spessore qualitativo), è quella di pochi giorni fa nella splendida cornice di monte Sirai: «Siamo un gruppo conosciuto - precisa Gerini - entrato anche nel circuito nazionale». Ma quando Albeschida era al Sirai, aveva trasformato un terreno incolto in un grazioso orto, con annesso mini allevamento: «Proseguiamo quel tipo di attività nelle campagne di Is Perdas», dice il presidente. E poi arriva il fine settimana: «Si finisce spesso con il pranzo del sabato: resiste da 25 anni una profonda relazione fra i nostri ragazzi e le persone sensibili che li circondano».

