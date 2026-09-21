Ventimila presenze per Sa Coja Antiga 

La stima è di circa 20mila persone che per dieci giorni hanno affollato strade, piazze e cortili delle case storiche di Selargius. Numeri record per l’edizione 2026 dell’Antico sposalizio selargino concluso domenica scorsa con il sì in catene di Sara Pattatu e Marco Scarpaci, a conferma del successo del format studiato da Comune e Pro Loco che mette insieme tradizioni, fede e una ventata di modernità con concerti, spettacoli in piazza e intrattenimento per i bimbi. «La presenza numerosa dei selargini, e non solo, è la risposta più gratificante a tutti gli sforzi di chi ogni anno lavora alla riuscita dell’evento», il commento del sindaco Gigi Concu. Ringraziamenti soprattutto alla Pro Loco «per l’impegno, e grazie a tutti coloro che hanno partecipato a vario titolo a questa edizione». Un successo anche il pranzo di solidarietà a San Lussorio, organizzato domenica per beneficenza dal Lions club di Selargius con il Gremio.

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