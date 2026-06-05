Ventimila passeggeri sui traghetti per il Girotonno 

Il Girotonno si conferma una calamita per turisti e visitatori: sono quasi ventimila i passeggeri arrivati a Carloforte dal 29 maggio al 2 giugno, attratti dal gusto e dalla tradizione legata al tonno rosso, ma anche dagli spettacoli serali. «Un flusso – dice il sindaco di Carloforte Stefano Rombi – che ha generato una significativa ricaduta economica per il territorio, con decine di migliaia di presenze complessive distribuite in strutture ricettive, attività commerciali, ristorazione e servizi, contribuendo ad animare l’intera comunità carlofortina nel corso delle giornate della manifestazione».. Punta di diamante della kermesse è stata la World Tuna Competition, le sfide culinarie tra chef internazionali, rigorosamente a base di tonno di Carloforte, sono state molto apprezzate dal pubblico. «Le sfide tra gli chef – dice Rombi – hanno fatto registrare il tutto esaurito nel giro di pochi minuti dall’apertura delle prenotazioni, confermando il crescente interesse verso i contenuti gastronomici, cuore identitario del Girotonno». Nel bilancio del sindaco si conferma vincente la decisione di vendere on line una parte dei ticket per le competizioni e le esibizioni culinarie. Tanti piccoli tasselli che hanno fatto dell’edizione 2026 un nuovo successo. «Il risultato è stato possibile grazie a un lavoro capillare e meticoloso – ha detto Gianluigi Penco, assessore ai Trasporti – portato avanti per mesi tra tutti i soggetti coinvolti».

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