Ventimila in piazza per il Leoncavallo Insulti a Piantedosi 

Il Leoncavallo non è morto e vuole «andare avanti»: è il messaggio del corteo che ha sfilato per il centro di Milano fino a piazza Duomo. In almeno ventimila, ma c’è chi parla di cinquantamila, hanno risposto all’appello lanciato dal centro sociale dopo lo sfratto esecutivo del 21 agosto. Momenti di tensione quando qualche decina di antagonisti ha deviato dal corteo dirigendosi in corso Monforte, verso la prefettura. Dietro lo striscione “Questa città di chi pensate che sia. Basta sgomberi” (esibito in mattinata anche in via Watteau, vicino all’ormai ex sede del Leonka, ancora presidiata dalle forze dell'ordine) hanno lanciato petardi e uova, cadute lontano dagli agenti schierati. Un’azione dimostrativa come gli striscioni srotolati sul Pirellino (“Occupare è giusto” e “Contro la città dei padroni”) e sull’impalcatura di un palazzo in piazza Cinque Giornate. «Azioni scellerate» per il governatore lombardo Attilio Fontana, mentre il fondatore di Coima, Manfredi Catella, coinvolto nell'inchiesta sull’urbanistica, si è scagliato contro «manifestazioni violente» e «occupazioni illegali». Una dichiarazione letta al megafono durante il corteo, con un coro di insulti come risposta. Insulti anche a Piantedosi. È stata una manifestazione "molto partecipata e molto eterogenea" come sperava la presidente dell'associazione delle Mamme antifasciste del Leoncavallo: a sfilare bambini e anziani, kefie e passeggini, esponenti di Cgil, Fiom, Centri sociali, Arci, associazioni ma anche Claudio Bisio, Bebo Storti, Paolo Rossi e tutto il gruppo di The Comedians, bandiere di Anpi e Palestina.

