Ventimila euro per un letto agli indigenti 

Per ora di dormitorio per i senza tetto non se ne parla. Ma con 20 mila euro sarà possibile in caso di urgenza servirsi di centri ricettivi come b&b in attesa di soluzioni strutturali come ad esempio le case provvisorie di via Costituente.

Le scorse settimane è stato avviato il servizio del pronto intervento sociale, grazie a un articolato progetto biennale da 200 mila euro in ambito Plus. Hanno preso il via azioni assistenziali H24 e saranno disponibili luoghi in cui ospitare di notte chi non ha più un tetto. A Carbonia un posto del genere che offriva un letto e un pasto caldo c’era ed era quello di don Giovanni Diaz a Medadeddu, chiuso nel 2017. L’attivazione del Pronto intervento sociale (Prins) si deve a un bando Pnrr. Inizialmente, sebbene non chiaro quanto legato al Prins, esisteva la possibilità che venisse ripristinato un sito in cui dare ospitalità notturna a chi si fosse trovato senza un posto in cui dormire. Questa possibilità esiste. E, come sottolineano gli uffici Servizi sociali autorizzati dal sindaco Pietro Morittu a fornire le necessarie informazioni, non si tratta di una misura sostitutiva del dormitorio ma una soluzione in più nel campo delle emergenza abitativa. Questa facoltà è data grazie a uno stanziamento di 20 mila euro. Fra i partner del Prins, anche l’associazione “Il Pane e le rose” di Carbonia guidata dal neo presidente Matteo Fenu: «Bene il progetto – afferma – ma non si piò escludere che possa subire una rimodulazione perché l’esperienza territoriale insegna che occorre più che altro fornire un supporto domiciliare perché reggono e sono ramificate le reti sociali come le parrocchie, al vicinato, al volontariato». Il progetto include anche il pronto intervento telefonico per le chiamate di emergenza, garantisce assistenza continuativa di notte e nei festivi a chi necessita di sostegno immediato. È affiancato da una unità di strada e una equipe di professionisti del sociale e uno psicologo pronti a intervenire in base alla segnalazione che giunge dalla centrale operativa. Il presidio è collegato a un sistema di reperibilità su tutto il territorio del distretto Plus di Carbonia. Il progetto del centro di accoglienza, vede in campo il Comune, capofila del Plus, e i sodalizi che da anni fanno dell’assistenza ai poveri la loro missione: “Pane e le rose”, le “Api”, la coop “Ali” e il centro “Don Vito Sguotti”.

