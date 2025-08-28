VaiOnline
Cimitero.
29 agosto 2025 alle 00:34

Ventimila euro per cancellare le scritte 

Proseguono senza sosta le indagini della polizia per risalire agli autori del raid vandalico che due giorni fa ha deturpato con scritte “no vax” l’intero muro di cinta del cimitero monumentale di San Pietro. Un atto che ha profondamente colpito la comunità e che ora rischia di pesare sulle casse pubbliche: per cancellare lo scempio e restituire decoro al camposanto, il Comune ha impegnato circa 20mila euro. «L’intervento è in programma la prossima settimana – fanno sapere dal Municipio – e comprenderà la pulizia e la sanificazione delle superfici imbrattate con prodotti specifici per la rimozione delle vernici spray, il ripristino dell’intonaco danneggiato e la riverniciatura con materiali di elevata qualità e trattamento antigraffio».

Intanto i consiglieri comunali di centrosinistra (primo firmatario Francesco Federico) hanno presentato un’interrogazione al sindaco Massimiliano Sanna chiedendo chiarimenti sulla sicurezza dell’area e sulle azioni che l’amministrazione intende intraprendere. Nel documento si solleva il dubbio sull’assenza di un adeguato sistema di videosorveglianza, elemento che avrebbe potuto scoraggiare o facilitare l’individuazione dei vandali. Inoltre, i firmatari sollecitano il Comune a costituirsi parte civile nel futuro processo, per ottenere un risarcimento a tutela non solo del patrimonio pubblico ma anche della dignità cittadina. L’episodio ha suscitato indignazione e amarezza. In attesa di conoscere il volto degli autori resta il conto salato di un atto che appare come un’offesa gratuita contro la comunità. ( m. g. )

