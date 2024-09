Ventimila abbonati al car sharing 

«Non ci credeva quasi nessuno, allora», sorride l’assessore alla Mobilità Yuri Marcialis. Quel piccolissimo esercito di (appena dieci) auto che sbarcò in città dieci anni fa sembrava destinato a suscitare l’indifferenza.

Invece da allora il servizio di car sharing è cresciuto, le auto in condivisione sono più di cento (Cagliari è stata la prima città ad avere la Tesla), gli abbonati sono cresciuti fino a più di ventimila (compresi quelli di Quartu). Cagliari un po’ “capitale” dell’auto a noleggio, libera di entrare a tutte le ore nelle zone di traffico limitato (aree pedonali escluse, naturalmente), di parcheggiare ovunque nelle strisce blu gratuitamente. «Abbiamo diverse linee di sviluppo sulla mobilità sostenibile e il car sharing, che si conferma un servizio sempre più apprezzato dai cagliaritani, è una di queste», spiega l’assessore Marcialis. Un servizio che viene gestito (fin dall’origine) da Playcar. «Siamo in crescita», conferma Benedetta Sanjust, ingegnere trasportista e dg della società fondata da Fabio Mereu. «Ormai abbiamo recuperato il “traffico” pre-Covid e da un anno e mezzo siamo in costante aumento», aggiunge.

I numeri

Le Up bianche e nere, i van neri, le Tesla o le Polo bianche, le Bmw blu: i cagliaritani si sono abituati in fretta a riconoscerle, a usarle, a trasformarle in una alternativa all’auto privata (insieme all’utilizzo dei mezzi pubblici). Con un boom di abbonamenti che continua a rimanere costante. «Lavoriamo su diverse tipologie di servizio, round trip, cioè veicoli a postazione fissa, che dà sempre la certezza di trovare l’auto in anticipo», per esempio 2 ore, 20 chilometri, a partire da 15 euro, «free floting, che non vincola a un parcheggio ma solo a un'area di servizio», e qui la tariffa è calcolata al minuto più un 1 euro allo sblocco, «e rental, per viaggi di lunga percorrenza», per esempio un giorno, 150 chilometri, da 30 euro, spiega la dg di Playcar.

Da un anno il parco auto è arricchito di veicoli elettrici,«lo è il 30% per ora», spiega ancora Benedetta Sanjust, «noi ci occupiamo del servizio di ricarica». Banalmente, perché mancano le colonnine. Ma il Comune, su questo, ha già in testa un piano: «C’è un progetto per creare un centinaio di colonnine elettriche in città», che saranno a disposizione di tutti, non solo per il car sharing, spiega l’assessore Marcialis. «Anche su questo aspetto lavoreremo per rendere il servizio sempre più appetibile». «In autunno il parco si arrichirà con altri due veicoli merci, e così diventeranno sette, e altre tre mini Suv e quadricicli elettrici che possono essere guidati anche dai minorenni», spiega ancora la numero uno di Playcar.

Le postazioni

In città, attualmente, sono una quarantina i punti di prelievo che coprono diverse zone della città. A sorpresa si scopre che il car sharing a Cagliari è sempre più una scelta anche dei giovani. «A is Mirrionis, per esempio, c’è grande richiesta da parte di universitari e quella sarà una zona dove realizzare nuovi punti di prelievo», spiega ala direttrice generale. «Così come è nostro obiettivo arrivare anche all’aeroporto di Elmas», aggiunge.

Insomma, capace di coniugare libertà, flessibilità e rispetto dell’ambiente la mobilità (alternativa) mostra un nuovo appeal. Non si tratta di possedere il veicolo ma di poterlo usare nei giorni e negli orari in cui serve, attraverso un'app scaricata sullo smartphone da cui si prenota e si paga il servizio. «Spingiamo sempre di più verso il car sharing», conclude l’assessore Marcialis, «perché insieme alle forme di mobilità sostenibile» bus, bici e monopattini, «si contribuisce a rendere più vivibile la città».

