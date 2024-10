Ventiduenne spara alla zia e si barrica nell’orto, poi si arrende 

FIRENZE. Un giovane ha ucciso la zia nel suo negozio di alimentari e poi, ancora armato, si è fatto arrestare dai carabinieri nell’orto. La vittima è Laura Frosecchi, 54 anni, due figli. Le ha sparato il nipote Mattia, 22 anni, disoccupato, ieri a Chiesanuova, un paese di collina poco distante dalla città. Una cliente andata a fare la spesa ha trovato la vittima in una pozza di sangue, ha chiamato soccorso e una parente ha dato l’allarme al 118. Intanto il ragazzo, fuggito verso la sua abitazione che è appena al di là della provinciale Volterrana, ha telefonato ai carabinieri più o meno negli stessi momenti, in forte stato di agitazione. mentre il 118 tentava inutilmente di soccorrere la donna, la presenza di una persona armata nel paese ha fatto scattare un piano di emergenza per isolare parte dell’abitato. A Chiesanuova sono arrivati carabinieri protetti da caschi e giubbotti antiproiettile e hanno raggiunto la casa del 22enne, che con la pistola poteva diventare pericoloso per gli altri e per sé. Il giovane si era nascosto nel terreno retrostante, si è consegnato dopo un lungo colloquio con un negoziatore dell’Arma. L’intervento, spiegano i carabinieri, è stato tale da «farlo desistere da ogni ulteriore iniziativa, anche autolesionistica». La pistola è stata sequestrata, lui è stato portato in caserma a Firenze tra gli insulti di alcuni residenti al passaggio dell’auto.

Laura Frosecchi lavorava nell’alimentari dei suoceri, gestendolo insieme al marito Stefano. Tra gli abitanti di Chiesanuova è girata subito la voce che le avesse sparato il nipote, qualcuno lo avrebbe visto mentre si allontanava dal negozio e secondo alcuni girava abitualmente armato e sarebbe coinvolto in «brutti giri». Non è ancora chiaro però per quale motivo abbia ucciso la zia.

