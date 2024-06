Ventiduenne muore al ritorno da una festa 

Stava ritornando a casa dopo una festa di compleanno. Era alla guida della sua Bmw quando sulla Provinciale che da Maracalagonis porta alla vecchia Orientale, ha perso il controllo della vettura schizzando fuori strada sino a schiantarsi su un vigneto a tendone all’altezza dell’ultima curva della insidiosissima strada. Il conducente, Danilo Ghiani, 22 anni, residente nella borgata di Sant’Isidoro di Quartucciu, ha riportato ferite gravissime. È morto mezz’ora dopo l’arrivo all’ospedale Brotzu senza aver ripreso conoscenza. Erano quasi tre della notte.I genitori, Renato e Marina, lo avevano inutilmente atteso nella loro casa di “Pranu sa mola”. Una tragedia che ha sconvolto la borgata sulla vecchia Orientale dove il ragazzo, elettromeccanico saldatore, ex scout, era molto conosciuto. I funerali si svolgeranno domani, alle 15,30 nella chiesetta di San’Isidoro. La tumulazione più tardi al cimitero di Quartucciu.

L’incidente

L’incidente si è verificato verso le 2: un malore o un guasto meccanico potrebbe aver tradito il giovane: l’auto ha sbandato nella curva che porta al rettilineo di Ganni, volando sul terreno arato e fermandosi a ridosso di un vigneto. Immediato l’allarme con l’arrivo di una ambulanza del 118 e di alcune pattuglie di carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Quartu. Il ragazzo è stato subito accompagnato al Brotzu dove è morto poco dopo. Non lo ha salvato neppure l’airbag. I carabinieri, coordinati dal maggiore Michele Cerri e dal capitano Ignazio Cabras, hanno ricostruito la dinamica dell’incidente, interrogando alcuni automobilisti, ricostruendo tutto nei particolari.

L’indagine è stata immediatamente chiusa. L’auto è stata recuperata e sequestrata. Ieri mattina il magistrato ha disposto la restituzione della salma ai familiari.

Il lutto

Un ragazzo acqua e sapone. Educato e molto rispettoso. Così nella borgata di Sant’Isidoro a Quartucciu ricordano Danilo Ghiani. C’è un’intera comunità sconvolta a Quartucciu per una morte che lascia tutti senza parole. Per un sabato spensierato che si è trasformato in tragedia.

«Riposa in pace fratello, manchi come l’aria e io ti cercherò sempre. Guarderò il cielo e ti cercherò tra le stelle. Spiegami: come faccio ora? Con chi litigo quando rientro dal lavoro? Non posso più farlo e non ci saranno neanche più le nostre uscite insieme. Con te avrai una parte del mio cuore. Ciao mio piccolo fratellino», è il messaggio che William ha affidato ai social.

Danilo ha frequentato le scuole dell’obbligo a Flumini, poi le superiori a Quartu e da qualche tempo stava lavorando a Selargius in una rivendita di prodotti navali. Da piccolo amava passare il tempo libero con i suoi amici nella piazzetta della chiesa. «Lo vedevo sempre giocare con il pallone», ricorda Sergio Murru, residente a Sant’Isidoro, «ogni tanto però ci incontravamo con i guantoni e ci davamo due carezze. Vedevo del talento e gli avevo strappato la promessa di venire ad allenarsi in palestra, purtroppo però non lo vedrò mai varcare quella porta».

