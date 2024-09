Ventidue nuovi assunti negli enti 

Qualcosa si muove sul fronte degli organici del sistema Regione. L’assessora al Personale Mariaelena Motzo ha chiesto infatti di procedere allo scorrimento delle graduatorie formate dopo quattro concorsi pubblici in modo da garantire l’assunzione a un totale di ventidue persone. Due saranno inquadrate nell’area economico finanziaria, otto con il ruolo di funzionario tecnico ingegnere, quattro unità saranno reclutate tra i vincitori di concorso bandito dall’Arpas (Agenzia regionale per la protezione dell’Ambiente). Gli ultimi otto saranno assunti come funzionari tecnici geometri nell’Agenzia Laore.

Nella relazione di accompagnamento alla delibera di Giunta, Motzo ha spiegato di dover procedere «di dovere procedere, tenendo conto delle linee di attività, degli obiettivi programmatici e delle numerose segnalazioni relative alle carenze di organico che sono pervenute alla direzione generale del Personale e Riforma della Regione». La riprogrammazione dei contingenti di personale, ha aggiunto, è legata alla rimodulazione del "Piano triennale del fabbisogno di personale", «al fine, in particolare, di rideterminare la capacità assunzionale per tenere conto delle maggiori cessazioni di personale riscontrabili negli anni 2024 e 2025».

