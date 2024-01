Venticinquenne morto in carcere «Mamma, faccio la fine di Cucchi» 

Ancona. La Procura di Ancona ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio sulla morte di Matteo Concetti, il 25enne originario del Fermano, trovato morto il 5 gennaio scorso nella cella del carcere di Montacuto dove era in isolamento. L’inchiesta contro ignoti è stata avviata dal pm dopo l’esposto presentato dalla famiglia del ragazzo. «Mamma, mi devi portare fuori di qui. Devi chiamare Ilaria Cucchi, qua mi fanno fare la fine di Stefano», avrebbe detto il ragazzo alla madre. Ilaria Cucchi ha scritto una lettera al sottosegretario alla Giustizia Dalmastro. La Procura,ffettuerà approfondimenti per appurare se il 25enne avesse una patologia psichiatrica non compatibile con la detenzione in carcere.

