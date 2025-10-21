VaiOnline
L’intervento.
22 ottobre 2025 alle 00:31

Venticinquemila euro per il Sacro Cuore 

Venticinquemila euro per completare il restyling della chiesa del Sacro Cuore. Dopo la richiesta di contributo per i lavori di messa in sicurezza della facciata principale e dei prospetti, e per l’efficientamento energetico della parrocchia - presentata da don Antonio Piras - c’è il sì della Giunta.

A disposizione 25mila euro concessi dal Comune vista "l’importanza dell’intervento per la sicurezza della struttura di rilevanza storica ed artistica, oltre che ai fini religiosi e delle tradizioni locali per tutti i cittadini e fedeli”.

Un contributo straordinario destinato a un luogo du culto, che si somma a quelli erogati negli ultimi anni, compresa la chiesa Santa Maria degli Angeli, quella di San Giovanni, la parrocchia di Sant’Agata. E di recente sono stati affidati i lavori di restauro della chiesa San Pietro di Ponte, il tempio del cimitero monumentale dichiarato lo scorso bene di interesse culturale storico ed artistico da parte della Commissione per il Patrimonio culturale della Sardegna: un intervento di 235mila euro che prevede il ripristino del tetto con la sostituzione delle travi ammalorate e del tegolato soprastante, nonché il rafforzamento strutturale dell’intero edificio, salvaguardando i materiali originari. (f. l.)

