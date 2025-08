Venticinque ettari di cenere: il bilancio della domenica di fuoco 

In cenere circa 25 ettari di incolti, seminativi e un boschetto di eucalipti: è il bilancio del nuovo incendio che domenica, a meno di un mese dal rogo che aveva sfiorato l’area di Monti Mannu, ha colpito le campagne di Serrenti.

Le fiamme si sono propagate rapidamente. L’allarme è stato lanciato da alcuni operatori della Protezione civile di Serrenti: «Siamo stati i primi a intervenire», racconta il presidente Silvano Pasci. «Abbiamo allertato immediatamente il Corpoforestale di Sanluri ma, a causa dei numerosi incendi in corso in varie zone della regione, il personale a disposizione era ridotto». Si è quindi reso necessario l’intervento del Gauf (Gruppo di analisi e uso del fuoco) del Corpo forestale di Cagliari e degli elicotteri provenienti dalle basi di Pula e Fenosu (Super Puma). «Il vento – dice Pasci – spingeva le fiamme in direzione della base dell’Aeronautica militare ma il tempestivo intervento dei mezzi aerei ha evitato il peggio».

Cruciali il supporto di un elicottero dell’aeronautica militare e di un Canadair proveniente da Olbia e il sostegno delle squadre a terra (vigili del fuoco di Cagliari, agenzia Forestas, barracelli di Furtei e Sanluri, volontari di Quartu e di altri comuni. «Ci hanno fornito un grosso aiuto anche i volontari arrivati dalla Francia», sottolinea Pasci: «Operatori della Sicurezza civile francese, impegnati nell’Isola in un progetto pilota a supporto della campagna regionale contro gli incendi boschivi, molto preparati e dotati di mezzi altamente efficienti».

