Venti ulivi trapiantati contro la speculazione 

È stata una festa che ha coinvolto intere generazioni, quella di ieri pomeriggio in località “Valverde”, con la piantumazione di venti ulivi sradicati in questi giorni dal presidio No Tyrrhenian Link di Selargius. Per l’iniziativa promossa dal gruppo “LiberaTerra Nuoro” nato dalla Pratobello 24, la partecipazione di decine di volontari e giovanissimi, uniti in una comune battaglia contro le speculazioni energetiche nell’isola.

Un evento spontaneo, dal forte senso di apparenza intorno alla difesa dell’ambiente: «Siamo soddisfatti dell’ottima partecipazione - commenta Maurizio Fadda, tra i promotori del gruppo - Nuoro ha risposto ancora una volta presente, a dimostrazione di quanto sia grande l’interesse intorno alla difesa ambientale. Questo è un atto di riparazione verso una terra oltraggiata in nome di una transizione energetica che non esiste. Nei prossimi giorni piantumeremo gli altri 80 ulivi in altre zone dell’isola, auspicando nel sostegno dei giovanissimi».

A fargli eco Francesca Porcu, tra le volontarie in prima linea: «Questo per noi è un atto di resistenza, in una battaglia pacifica e determinata. Gli alberi estirpati sono delle anime che riavranno una nuova voce in luoghi simbolici della nostra terra, sensibilizzando la popolazione su ciò che sta accadendo intorno a noi». (g.i.o.)

