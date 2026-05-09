Venti nuovi posti di lavoro nel settore ittico 

Un nuovo allevamento ittico sorgerà a poche miglia dalla costa di Coa Cuaddus, nel mare di Sant’Antioco. A realizzarlo sarà la società Samar Mediterranean Farming, che ha già avviato la bonifica dell’area marina occupata in passato dall’impianto di Marina 2000, l’azienda che per circa vent’anni ha operato con gabbie a mare prima della chiusura definitiva dell’attività. La nuova concessione insiste infatti nello stesso tratto di mare e rappresenta un investimento da circa 4 milioni di euro. Il progetto prevede l’allevamento di orate e branzini, mentre la lavorazione del pescato avverrà a terra, all’interno di un capannone acquistato nella zona industriale di Calasetta.

L’occupazione

Secondo le previsioni della società, l’impianto garantirà circa venti posti di lavoro una volta entrato a pieno regime. «Un investimento importante - dice Pino Cimino, direttore generale della Samar - per un impianto ittico innovativo. Noi non sfruttiamo il mare, bensì lo custodiamo. Infatti il nostro lavoro punta alla valorizzazione della risorsa mare. Andiamo oltre lo sfruttamento della solita acquacoltura e lavoriamo per l'equilibrio ambientale delle acque». Il progetto è stato illustrato nei giorni scorsi anche all’amministrazione comunale, che ha espresso apprezzamento soprattutto per gli aspetti ambientali e per il recupero dell’area marina. Non è un dettaglio secondario: l’impianto sorgerà infatti di fronte alla spiaggia di Coa Cuaddus, località insignita della Bandiera Blu.

Il Comune

«Caratteristiche importanti quelle illustrate dal direttore generale della Samar – dice l'assessore alla salvaguardia ambientale, Mario Esu – abbiamo accolto positivamente il loro programma di bonifica di quanto lasciato abbandonato dalla precedente società che gestiva le gabbie a mare e vediamo di buon grado tutto l’intervento che ci è stato presentato che punta prevalentemente alla salvaguardia del mare dove sorgerà l'impianto, ancor prima dell'allevamento dei pesci». La società guarda ora alla fase operativa. La previsione è quella di arrivare a pieno regime nell’arco di due anni. «È un progetto che integra ricerca e sviluppo – precisa Pino Cimino – con l'inserimento degli avannotti, contiamo di farlo entro fine anno e tra il 2027 e il 2028, saremo già in grado di vedere i primi risultati del nostro lavoro. Per noi non si tratta semplicemente di allevare pesce, ma di gestire un tratto di mare, migliorarne le condizioni, e creare le basi affinché quell'ecosistema possa esprimere al massimo il proprio potenziale». Intanto sono iniziati i lavori di bonifica dei fondali. «Abbiamo rimosso plastica, reti, cime e corde - dice Cimino - addirittura boe abbandonate restituendo dignità a quell'area marina».

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