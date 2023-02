Venti nuovi bus contro i disagi 

«Mettiamo in strada 20 nuovi autobus: sono sicuro che risolveremo gran parte dei problemi di questo territorio», ha esordito ieri mattina a Nuoro l’assessore regionale dei Trasporti, Antonio Moro, mentre nell’ampio deposito Arst di Prato Sardo era in corso l’attesa inaugurazione dei mezzi freschi di immatricolazione. Da settimane i sindaci della provincia manifestavano il loro malessere. Raccoglievano segnalazioni dettagliate e inconfutabili in arrivo da studenti e lavoratori pendolari. Corse che saltavano, viaggi della speranza con passeggeri ammassati e molto spesso in piedi. Così, Arst e Regione sono corse ai ripari: «Entro l’estate contiamo di rinnovare il 50 per cento dei pullman che circolano in provincia».

Basta disagi

È il coro ricorrente che si è levato dai sindaci del territorio, capeggiati dal primo cittadino di Nuoro Andrea Soddu. In tanti hanno deciso di esserci, in una mattinata assolata, quasi per toccare con mano e vedere con i propri occhi quegli autobus invocati da tempo e adesso finalmente realtà. «Sono le prime risposte che diamo ai viaggiatori - ha detto Roberto Neroni, amministratore unico dell’Arst -. Contiamo di rinnovare tutto il parco-mezzi. Il nostro obiettivo sarà sempre quello di trasportare gli studenti nel modo migliore. I viaggi dovranno durare massimo un’ora e i passeggeri dovranno stare comodi e possibilmente non in piedi». Concetti chiari, ribaditi a più riprese anche alla luce delle recenti polemiche e di quel tavolo convocato pochi giorni fa in Prefettura a Nuoro, chiesto a gran voce dai sindaci inferociti per le troppe lamentele e i disagi subiti dai residenti.

Ampio respiro

La novità che si irradia dal cuore dell’Isola conforta e abbraccia pure il resto della Regione. I nuovi autobus Iveco e Irizar costituiscono una piccola quota di una fornitura ben più ampia. Saranno in totale 678 i pullman che Arst acquisterà entro il 2024. Tutto possibile con risorse provenienti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione. «I nuovi mezzi inaugurati a Nuoro fanno parte di un corposo investimento messo in campo dalla Regione per oltre 350 milioni di euro - ha detto Antonio Moro -. Questa operazione di rinnovamento del parco-mezzi parte dalla Barbagia non a caso. In questo territorio si sono registrate le maggiori difficoltà: ci auguriamo che da oggi si possa invertire la rotta. Vogliamo ricostruire un rapporto di fiducia tra le amministrazioni, gli utenti e l’Arst». Il direttore generale di Arst, Carlo Poledrini, ha puntualizzato: «Abbiamo scelto di adottare dei pullman di ultima generazione, perfetti per le strade di questa provincia. Sebbene siano alimentati a gasolio, hanno emissioni bassissime. Parliamo di mezzi ecologici, sicuri e soprattutto confortevoli per chi li utilizzerà». Poledrini ha rassicurato: «Con questi nuovi innesti siamo sicuri che i disagi delle ultime settimane cesseranno. Tutti i servizi previsti dal contratto saranno svolti. Certo, un guasto improvviso su un mezzo è sempre da mettere in conto, però siamo molto fiduciosi».