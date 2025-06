Venti nuovi alloggi Area  

Quattrocento famiglie in fila per una casa popolare che non c’è. Una graduatoria senza speranza, o quasi, visto che dopo anni di immobilismo qualcosa sta succedendo in materia di edilizia residenziale pubblica. Ieri mattina l’assessore regionale dei Lavori pubblici, Antonio Piu, è arrivato ad Alghero per presentare gli investimenti della Regione su nuovi alloggi Area e manutenzioni su edifici già esistenti. L’appuntamento in periferia, in via delle Nasse, in un terreno dove da qui ai prossimi tre anni dovrebbero sorgere venti appartamenti. C’erano il sindaco Raimondo Cacciotto e il suo vice Francesco Marinaro.

Risorse

Il progetto di nuova costruzione in località Carrabuffas prevede un investimento complessivo di 3 milioni e 592 mila euro. «Abbiamo sbloccato una partita difficilissima, provvedendo a una rimodulazione di risorse - ha spiegato Piu. – Al mio arrivo in Assessorato ho trovato fondi non spesi dal 1993, dopo le interlocuzioni col sindaco ho provveduto ad assegnarle al progetto di Carrabuffas. Ora si potrà procedere al completamento del progetto esecutivo e all’affidamento dei lavori«. Si parla di un edificio con cinque livelli fuori terra e un piano seminterrato. Le superfici variano dai 47 ai 58 mq, nel piano seminterrato saranno collocate le cantine e nell’area esterna il parcheggio. Altri 20 alloggi sono in costruzione a Caragol. Una goccia nel mare. «Alghero soffre di una preoccupante emergenza abitativa – ammette Raimondo Cacciotto - e, grazie al lavoro dell’assessore Antonio Piu, siamo finalmente in grado di dare risposte concrete. Questi quaranta alloggi popolari, tra Carrabuffas e Caragol, chiudono il cerchio del tanto atteso intervento previsto dalla vecchia programmazione, ma l’amministrazione sta già guardando al futuro, attraverso la partecipazione ai bandi, per rendere la nostra città sempre più vivibile, accogliente, solidale e accessibile».

Restauri

Poi le manutenzioni degli alloggi esistenti. Con una dotazione finanziaria di 980mila euro si potrà dare corso a un risanamento strutturale di parapetti e balconi in via De Gasperi, mentre un altro mezzo milione servirà per manutenzioni straordinarie e ripristino degli impianti.

